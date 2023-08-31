國民黨總統參選人侯友宜提出社福政見，八十歲以上長者不需「巴氏量表」，可直接申請看護移工。可是勞動部依然不鬆口，說「有待商榷」；衛福部回應僅負責評估，但不反對放寬。

說到這個「巴氏鳥表」，我家兄弟的怒氣就不打一處來！

這些在勞動部、衛福部養尊處優，不知民間疾苦的官員們，才應該被「巴頭」，甚至在他們穩坐在高背椅上的肥臀上，再補上一腳！

回想當年母親還在世時候，在床上已經躺了許多年了。年紀大母親十歲的父親，已無力照顧。而我們子女也因為工作關係，都沒能與父母住一起，就近照顧父母親。因此我們向勞動部申請外籍看護。 結果我們被告知，申請的先決條件，是必須先帶老人家去給醫生親自「鑑定」，是否符合那個混蛋「巴式量表」的評分標準。

但是母親已經躺床上許多年了，根本無法自己下床，如何去給醫生看？

她與父親住在竹東的四樓透天厝中，自己下床都已經困難，何況是走下樓梯？ 所以只好找個身強力壯的晚輩，巍巍顫顫地將老母親背下樓；送上了車到了新竹市，下車後再次背她走上醫生位在三樓的的診療室。

醫生向母親問了一些蠢問題，也都幾乎是由家人代為回答。最後這個虛有其表的「巴氏量表」的評分，當然越過最低門檻。

問題是，這個沒有科學根據、不知好壞的「巴氏量表」，真的可以鑑定出一個老人家是否有生活自理能力？ 這些勞動部、衛福部官員，他們難道不知道，並不是所有的老人家，都可以自己行動自如，上下樓梯，只為了給醫生看一眼？他們自己家裡難道都沒有不能行動自如的老人嗎，怎麼會冷血到這個地步？

幾個月後，終於申請到外勞看護居家照顧，讓父親有了喘息的機會，我們子女也可以安心工作，只要定期去探望父母便可。

母親已經走了許多年了，今天再看到這則新聞，內心好不容易彌合的創傷，再度被撕裂淌血。回想當年，全家為了一個混蛋「巴氏量表」，讓母親遭受無端的折磨，依然心痛不已。

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