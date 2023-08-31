現在，非綠選民要不是已經對總統大選結果悲觀以待，而決定不去投票，要不就是還在等待非綠陣營能否整合出一組候選人跟賴清德拚。要是最後整合失敗，各組人馬終究要自己選到底，非綠選民如果還是會去投票，要如何選擇票投給誰？

面對這個問題，一種很直覺式的回答是：香蕉芭樂各有所好，欣賞誰就投給誰；偏向策略性思考的人，可能會看最後階段哪位非綠總統候選人民調最高，就投票給他。

相對而言，似乎很少人從政治體系能否平順運作的角度來思考，在非綠陣營中，哪一位總統候選人能勝選，國家機器才能順滑運轉？最奇特的是，最有資格、也最該針對這個問題向非綠選民論述的國民黨，卻也陷在民調數字的泥淖中掙扎，而沒有從政治生態的角度出發，清楚告訴所有非綠選民，侯友宜當選總統，當然比柯或郭當總統，更能讓政府順利運作。

這牽涉到政黨政治的基本常識；但非綠選民對這個常識卻顯得陌生。大家不能忘了，這次的大選，除了選總統，還要選立委。投票結果揭曉後，在立法院裡，國民黨再怎麼樣也至少是國會第二大黨。民眾黨沒有提名幾位區域立委，頂多能有幾席不分區立委；郭是獨立參選人，在立法院裡也沒人。

明年5月，總統就職後，要任命行政院長並組成內閣。行政院的各項政策推動，需要獲得立法院支持，也要接受立委監督。郭最不可能當選總統，先不談他；但如果柯成為總統，他授意組成的內閣，豈能保證不受到民進黨及國民黨立院黨團的雙重杯葛、兩面夾擊？

大家都知道，柯所領導的民眾黨，向來是左批民進黨、右打國民黨。柯若當選總統，立法院裡的民進黨或國民黨立委，豈有可能向柯諂媚，而不好好「監督」柯任命的行政院長及各部會首長？畢竟，在政策方向上，各黨自有立場；兩大黨的立委也要在監督柯政府時力求表現以尋求四年後連任。到時候，行政院要如何推動各項新政策？這是可以預見，不得不考慮的問題。如果到時候不幸發生這種局面而成為常態性的政治亂象，又豈是人民所樂見？今天支持柯當總統的非綠選民，有想過這種極可能出現的負面政治後果嗎？

當然，侯如果當選總統，他授意組成的內閣施政，也必然會受到民進黨立院黨團的全力杯葛；但到時候至少還有佔相當席次的國民黨立院黨團，可以為侯政府的各項政策，跟民進黨立委抗衡，而不至於讓行政院受立法院監督時，幾乎完全動彈不得。

所以，對於這場大選，非綠選民真的不能只考慮總統要選誰，而忽略了果真下架民進黨後，行政、立法兩院將會如何互動的大問題。這裡面的道理也很簡單，國家大政的推動，不是總統說了就算數；內閣的施政能否在國會中過關，才是政治實務運作中的關鍵因素。如果沒有國會中第一或至少是第二大黨的支持，總統及行政院長也只能是有志難伸、無可奈何。到時候，政治必然陷於空轉，大家那時候才發現小黨領袖確實玩不動大車，後悔已晚，國家又是蹉跎了4年寶貴光陰。

所以，從政黨政治的現實面來看，在非綠陣營的幾位總統候選人中，當然是國民黨的總統候選人，比小黨領袖的柯或根本沒有政黨奧援的郭，更適合成為下架民進黨後的新任總統；這跟任何人喜不喜歡或欣不欣賞侯友宜是兩回事；而純粹是從政黨政治運作的現實面出發，應該要有的基本政治常識、預判與遠見。非綠陣營如果整合失敗，各組人馬非要各自選到底時，國民黨應該從政黨政治的角度出發，向所有非綠選民說明，在非綠陣營中，侯為什麼是比較適合的總統候選人，這或許才是最有說服力的最後一張王牌。

（作者為自由撰稿者）

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