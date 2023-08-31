郭台銘宣布獨立參選，如果真的堅持到底，那2024的總統大選就是毫無懸念，必然由賴清德拔得頭籌，在野黨只能在立委席次上作攻防，不讓民進黨單獨過半了。但是，挾著賴清德高氣勢的餘威，會不會出現連帶的「西瓜效應」，影響到立委選情，在野黨恐怕更須慎加提防了。

在野的局勢，目前是一團混沌，唯一可能打破混沌、綻現曙光的機會，只有相信坊間傳言，郭台銘其實是「以戰逼合」，以宣布參選取得與侯、柯平起平坐的資格，然後展開三方的會談、合作的。

郭台銘先前釋出過「喝咖啡」的善意，或許可以視為一種訊號，未來朝此方向變化，也還是有可能的。但是，郭台銘前此「虎變」的記錄不佳，「誠信」問題令人擔憂，終是難以取信於人。如果由他出面主導，恐怕也會讓人有「與虎謀皮」的憂懼，是不可能成功的。

其實，在野黨的會商、合作，才是2024大選唯一可能擊敗民進黨的機會，進可攻總統，退可守立委。但是交由三方面的任何一人出面主導，都會讓人有「鴻門宴」的疑慮。這時候，就需要有一位舉足輕重，且與三方都有不錯交情的「魯仲連」，以大公無私的態度，居間彌縫。我認為，目前唯有韓國瑜才是最適當的人選。

韓國瑜儘管一連兩次遭到挫敗，因而淡出政壇，但仍具有不可忽視的民間支持力量。他是國民黨中人，但並無意參加競逐，地位超然，既在北農時期，與柯文哲有僚屬之誼，又與郭台銘化解了嫌隙，可以說是溝通三方的最佳橋梁，是最能發揮「魯仲連」角色及功能的一位。

韓國瑜在大選啟動後的動向，一直都備受社會矚目，泛藍的群眾，至今仍對他念念難忘。但他韜光養晦，除了前此表態支持侯友宜之外，幾乎都沒有較大、較多的政治活動，可以說是連「啦啦隊隊長」的功能，都還未能盡情發揮，這不免讓人失望，但卻也更受期待。

儘管韓國瑜的評價相當兩極，但在前此兩次挫敗中所受到委屈，卻也是人所共知的，最重要的是，他對台灣這塊土地的深厚情感，是絕對沒有人應該懷疑的，當然不可能忍心見到在野黨分崩離析、各自為政，然後再讓民進黨漁翁得利，繼續荼毒台灣的老百姓。

魯仲連的「義不帝秦」，向來為後人所稱道，因為他早已觀察到秦國一旦「稱帝」為霸之後，六國的地位必然連傭僕都還不如；而如果台灣的在野黨還讓民進黨在2024年稱尊為霸，恐怕所有的在野黨也將遭逢六國的同樣命運，從此一蹶不振，只能任由民進黨胡作非為，繼續禍害台灣了。

魯仲連說，「所貴於天下之士者，為人排患釋難、解紛亂而無所取也」，堅決不肯接受平原君的封賞；韓國瑜無官無銜，淡出政壇已久，想來也不屑覬覦任何名位，但事關家國大計，釋亂解紛，韓國瑜也應當抱著「捨我其誰」的精神與勇氣，是時候出山了。

（作者為退休大學教授）

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