郭台銘宣布參選總統，引發在野陣營一片罵聲，卻把藍白分裂危機說成是整合契機，形同保送民進黨賴清德當選，綠營也得意忘形，樂得喊要幫忙郭台銘連署，完全讓人搞不懂郭台銘的邏輯。郭台銘半懂、裝懂、根本不懂，一路走來頻頻騷擾藍白陣營，昨晚臉書錯解「管理學『酒與污水定律』」又露餡了，宛如一介政治癡漢。管理學中「酒與汙水定律」（Wine and Sewage Law），意思是指無論將一匙酒倒進一桶汙水，還是將一匙汙水倒進一桶酒當中，得出的都會是汙水，都不再有價值，真正起決定作用的是汙水。引申人才在組織體系中，就是一粒老鼠屎壞了一鍋粥，劣幣逐良幣，終將使整個組織崩毀變得毫無價值。害群之馬，危害群體之大，恰恰就是郭台銘政治癡漢的寫照，早該被處理掉。

郭台銘臉書指出「管理學裡頭有個『酒與汙水定律』，把一湯匙的酒滴進一桶乾淨的水中，得到的是一桶髒水。比喻組織裡只要出個破壞者，就會讓前人的努力付諸東流。」不想自喻是汙水，改成乾淨的水，但自己是破壞者終究還是一粒老鼠屎沒變，結論就是沒有自知之明，讓民進黨看衰藍白、笑到最後。

有資深媒體人批郭台銘「盲目自信」；更早前柯文哲就直白對郭說過「你連國民黨的遊戲規則都不知道，就去參加比賽」；如今自證「酒與汙水定律」還真是糊塗不知其然、更不知其所以然，郭台銘對政治圈半懂、裝懂、或根本不懂。

2020年大選，郭台銘在總統選局大力押寶親民黨宋楚瑜，區域立委推李縉穎選鴻海集團大本營的新北市土城區立委、不分區立委部分，郭家軍宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜重押親民黨，輕押高虹安在民眾黨。結果差一點全軍覆沒，只有賭對民眾黨、高虹安這一步棋，這是柯文哲之功，郭何德何能，來領導指揮藍白陣營？

郭台銘「年輕氣盛」、「雖千萬人吾往矣」、「盲目自信」，一錯再錯、誠信破產、分裂團結、誤判政治情勢，實難堪總統大任。郭台銘靠一身財粗氣大橫行霸道，一鍋汙水莫汙了整罈美酒，一腳跨進政治圈，蹭藍蹭白就想著做總統春秋大夢，宛如一介政治癡漢。

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