無論何黨在台北市主政，都需要台北上海雙城論壇的持續性，唯有維持對話的機制才能維持兩岸互動的穩定；參與雙城論壇，在現階段台灣中央法規的規範下，以行動創造機會。台北市長蔣萬安都在此背景下，不論他的出身，也不管他的黨派色彩，雙城論壇是屬於台北和上海市全體市民。

雙城論壇在兩岸關係中傳遞了「和平的價值」、「對話的迫切」，對於渴望安定、交流的台灣民眾而言，增進兩岸雙方的理解。雙城論壇從2010年開始連續舉辦13次，期間雙方簽署45項交流合作備忘錄與28個協定。2023年雙城論壇在上海市舉辦，主題為「新趨勢、新發展」，重點擺放在城市治理等議題上，議題設定主要是經濟、科技、公衛等民生治理議題。三項議題則聚焦在低碳永續、數位經濟、智慧醫療，議題聚焦突出，與兩地人民的生活緊密連結。

回顧雙城論壇的歷史，歷經三位市長的努力，成就不可謂之不豐富，2010年4月簽署了28個協定，涉及金融、化工原料、鋼鐵、旅遊等。2011年7月就教育、衛生醫療、旅遊等簽署了三項交流合作備忘錄。2012年8月就體育、老人照護、2個區政交流等層面的四個合作備忘錄。2013年7月簽署市民服務熱線、圖書館交流、區政交流等四個合作備忘錄。

2014年6月簽署高校交流、藝術節合作備忘錄，以及兩個區級合作備忘錄。2015年8月簽署交通、公務員觀摩交流合作、區級交流等備忘錄。2016年8月簽署馬拉松、電影節以及區級交流合作備忘錄。2017年簽署四項合作備忘錄，涉及區級交流、高校交流、消費者權益保護和籃球運動等交流合作。2018年簽署三項合作備忘錄，涉及青少年運動員培養、文化廣播影視交流與合作及區級交流。

2019年7月簽署三項備忘錄，聚焦智慧城市、電子競技運動和區級交流。2021年12月簽署野生動物保育、民樂人才交流、創新科技等交流合作備忘錄。2022年7月簽署迴圈經濟、智慧交通、圍棋三項交流合作備忘錄。這些成果都是立基在兩岸協商合作的基礎上。

值此之際，兩岸正處於兵凶戰危之際，ECFA正在議論是否應該中止之時，蔣萬安市長出訪上海，誠然說明兩岸關係的複雜，需要維持對話的機制及誠意，以解決問題為導向，以維持兩岸經貿關係的穩定。蔣萬安並表示，雙城論壇能夠記取過去大時代歷史對於個人命運的衝擊，就能更加理解、珍惜和平的可貴。若能成功地化解分歧，同時消弭對立，其所創造出來的效益，無可限量。

對於此次雙城論壇，首先最大的意義在於傳承，在郝龍斌及柯文哲兩位前市長的努力下促成並延續，雖然此次雙城論壇很難改變兩岸僵局，但對兩岸關係和平發展的歷史傳承來說，無論是城市交流也好，或者兩岸互動也罷，這都是一個很重要的機會之窗。誠如蔣萬安在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為主題的演講提到「江湖行舟」形容兩岸關係，他認為不該是「過盡千帆皆不是」，但也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，而是要在困難中找尋方向，在迷霧中要冷靜思索，雙城論壇以務實、理性、誠懇的對話，持續各領域的交流合作。

其次是共享，此次雙城論壇就是共享價值的實踐；如蔣萬安所說上海是一座了不起的城市，而台北是一座非常獨特的城市，這兩座在歷史上關係甚深的現代化城市，若能持續秉持理性、開放、進步的治理原則往前走，共享各領域的交流合作，那麼「雙城好，兩岸好」可以期待。

再者是代表性與重要性，雙城論壇出席參加者涉及到兩岸重量級企業家，包括新創、AI、節能減碳等企業及學界、商界等重要創新科技專業人士，具有專業性及代表性，更具有相當大的影響力。

更重要的是，意願與誠意是很重要的。雙方的意願而非單向的表態，雙城論壇的成功根源來自於兩岸台北市及上海市民眾的意願。這種關於城市交流的意願是強烈而質樸單純的，表達出強烈且支持兩岸城市交流的必要性及迫切性，的確唯有多多交流城市規劃與建設方能增進理解、使雙市有更先進及更適於人居的環境；台北與上海兩地的民眾都希望以交流促進合作、以合作促發展，從而實現個人對美好城市先進與幸福生活的追求。

另外，此次雙城論壇是台灣跨黨派共同參與及做事的成功例子，跨黨派民代參與為歷屆雙城論壇參與人數最多，可謂府會關係和諧共同治理市政立下好的開始，兩岸交流絕不能少掉執政黨及民眾黨，這也是國民黨開放心胸的最佳證明，畢竟在台每一個政黨都有足以代表的選民支持。

總之，雙城論壇具有傳承、共享、代表性與重要性、意願與誠意及廣泛參與等特點、替兩岸民間城市交流立下好的基礎。代表的是正向積極和平對話的精神，絕非統戰等負面批評所能抹煞，蔣萬安市長成功代表台北市打下漂亮的一仗，勢必也會替兩岸城市交流迎來新熱力與新商機。雙城論壇聚焦在實質的市政議題，與上海方面透過市政交流，維繫兩岸和平穩定關係，強調兩岸唯有透過對話、交流，才能確保和平穩定，真正落實傳遞兩岸和平與對話的價值。

上海和台北雙城的關係，都是與大時代緊密關聯的，說明歷史是延續的，而現實在城市發展中也應當與時俱進隨時調整，更具有革新及變化的特點。這可以從此次雙城論壇台北市的技術開源、共益城市及上海市的智慧城市、數位經濟等得到新的啟發與思考合作的空間。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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