近來兩岸之間風波不斷，從大陸對台發動貿易壁壘調查、開放觀光頻頻卡關，到賴清德過境美國引發的台獨路線爭論等。種種跡象顯示兩岸之間除了軍事威脅與經濟緊縮的「敵意螺旋」外，還面臨了彼此缺乏互信所導致的「善意僵局」，而隨著賴清德民調始終居於領先地位，也讓大陸的「台獨疑慮」浮上檯面。三者相互作用加乘，加上大陸國內政經情勢嚴峻，讓人不禁擔憂台海完美風暴是否即將成形？

首先，在「敵意螺旋」方面。軍事上從去年八月裴洛西訪台後，大陸機艦繞台可說無日無之，解放軍軍機越線成為家常便飯，兩岸的海峽中線默契早已蕩然無存，軍艦不時在台灣周邊海域巡弋演習，儼然成為另類的「自由航行權」宣示。先不說例行性的機艦巡航會不會演變為突襲破防，光是國軍軍機頻繁升空警戒，就已經對妥善率與油料支出造成影響。

經濟上從8月14日宣布對台灣出口大陸的聚碳酸酯課徵臨時性反傾銷稅；8月17日公布從4月啟動的貿易壁壘調查初步結果，認定台灣涉違反WTO相關規則，將中止或部分中止ECFA的關稅優惠；8月21日宣布禁止台灣芒果進口等。顯示除了長期持續的軍事敵對外，原本的經濟讓利也將逐步縮減，在商言商，回歸WTO正常的貿易架構。無論從政策調整、官方回應與民意變化等面向觀察，兩岸之間的敵意螺旋確實在緩步上升中。

其次，在「善意僵局」方面。以兩岸觀光為例，陸委會7月中旬在審查陸方組團參加台北夏季旅展時，將70多名省級相關部門官員名單全數駁回，錯失恢復雙方官員交流的良機。8月10日大陸公布第三批團客觀光解禁名單，台灣再度榜上無名，民進黨政府迫於國內旅遊業者抗議壓力，除宣布優先開放第三地陸客來台觀光，每年名額約8-9萬人次外，並於24日宣布開放每日2000名陸客來台，但相關配套措施付之闕如，又附加對等原則、實施日期將視陸方回應而定等多種但書，故陸方將此政策公布解讀為「畫餅」的政治宣傳，並以三個「前所未有」回擊。

事實證明以往民進黨政府的「遞出橄欖枝」或「釋出善意」，都是「說一套，做一套」，對岸被騙久也被騙怕了，早已「不聽其言，只觀其行」，而綠營根本無意將口頭的善意落實為政策，形成兩岸之間的「善意僵局」。

最後，在「台獨疑慮」方面。雖然賴清德在接受彭博社專訪時，提出「台灣是名為中華民國的主權國家」、「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線」與「沒有所謂的獨立路徑」，一再強調沒有要另外宣布獨立，試圖繞著彎解釋他的「務實台獨」及漂白「台獨路線」，想要讓美國放心，國人安心。

但大陸顯然完全沒被他的深情告白所打動，中共中央台辦強烈指責民進黨「倚美謀獨」，認為賴清德向來堅持台獨立場，是「不折不扣的台獨工作者」與「徹頭徹尾的麻煩製造者」，許多學者也將賴清德視為未來兩岸「最不穩定因子」，甚至悲觀認為若賴當選，不排除可能踩「紅線」，兩岸擦槍走火機率將大增。

大陸從今年年初解封後，經濟復甦幅度不如預期，雖然官方將今年全年經濟成長率目標定為5%，但學者專家多半表示不容樂觀，「保五」壓力很大，甚至有外國學者認為恐將跌破3%，經濟有可能「硬著陸」。上半年各種負面訊息不斷浮現：房地產開發商恆大與碧桂園相繼爆發財務危機，連帶衝擊原本呆帳率偏高的金融信託行業；青年失業率不斷飆升；習近平軍心政局不穩傳聞不斷，顯示大陸疫後整體國內情勢嚴峻。

國台辦定調今年為「大交流年」，但先前卻發生幾位指標性的台灣學者赴陸交流時被留置問話，除顯示涉台與國安部門各自為政外，某種程度也意味著大陸鴿派與鷹派對台政策的差異衝突。值此大陸內部政經社會壓力逐漸增加，兩岸間「敵意螺旋」與「善意僵局」交互作用，民進黨對於台獨黨綱存廢立場始終曖昧不明的時刻。如果最後由台獨色彩濃厚的賴清德勝出，必將加深大陸的「台獨疑慮」，對台鷹派勢力必然抬頭，在軍事、經濟、外交各方面採取更加強硬的手段，促使台海完美風暴成形，屆時台灣恐將成為大陸壓力鍋的洩壓閥。

（作者為台灣新故鄉智庫協會研究部主任）

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