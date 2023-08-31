在眾所期盼下，蔣市長完成上任後首次雙城論壇。在主論壇中，蔣市長用唐朝詩人溫庭筠《望江南》中提到的江水與千帆，比喻兩岸過去的交往。也用李白《早發白帝城》中的「輕舟已過萬重山」，來比喻兩岸必須要正視現實，因為仍有許多挑戰在眼前，必須共同努力，克服各項的困難。整體來說，雙城論壇替兩岸在兵凶戰危之際，提供和平的解方，創造溝通的管道。

本次雙城論壇主要觀察點，無非是蔣市長以蔣家第四代的身分登陸。蔣萬安代表國民黨內積極培養的「政治明星」，並以首都市長身分出席論壇，帶來的整體媒體效益清晰可見。此外，此行團員包括市府官員、市議會議員與龐大企業家代表團，共一百五十多位。足見雙城論壇不僅代表台北上海兩地官方與非官方的接觸，更代表台灣人民對於兩岸交流與和平對話的渴望。

最重要的，蔣市長在論壇多次提及兩岸經貿交流與對話的重要性。其實，蔣市長在出訪前，特別關注《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）是否能續行的議題，期望藉由此次論壇，來維持經貿交流。ECFA過去為台灣產業創造許多優勢。包括取得領先競爭對手進入中國大陸市場之先機，也有助大陸台商增加對台採購及產業競爭力。兩岸過去在ECFA貿易框架下，互蒙其利，成績有目共睹。

烏俄戰爭後，兩岸議題受到全世界矚目。面對國際局勢動盪不安，如何維持台海「永久和平」，變得至關重要。而由ECFA領頭之經貿交流，即是維持兩岸「永久和平」最重要的基石。蔣市長也提到，兩岸未來必需持續進行經貿交流，不願意看到兩岸交流因為意識形態與政治議題的干擾而中止。期望藉由雙城論壇，謀求ECFA永續發展。兩岸必須維持經貿往來，使台商與台灣民眾在大陸經商與工作，無後顧之憂。

蔣市長特別提出，兩岸交流必須先透過「務實」、「理性」與「誠懇」的對話，面對過去大時代對個人命運的衝擊，去理解和平的可貴。越是兵凶戰危的時刻，人民越要好好溝通。而這時耐心與信心，就相對格外重要。如何善用中華民族的智慧，化干戈為玉帛，就是雙城論壇最主要的目的。這次論壇主軸圍繞在「雙城好，兩岸好」的主張，期望務實的溝通，能從城市交流扎根做起。並進一步外溢到兩岸人民之間永續交流。

面對2024即將到來的總統大選，蔣市長這次的登陸之行，不僅在城市治理方面帶來實質上的助益，也替過去進入深水區的兩岸關係，創造和平的契機。

（作者為政大外交系教授）

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