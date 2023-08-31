大陸房地產市場連番暴雷，屢傳房企債務違約與相關理財產品逾期無法兌付的報導。先是中植集團旗下央企中融信托出現償付問題，接著房地產模範生碧桂園也因虧損過高無法支付美元債券票息，引發流動性危機。加上北京及上海商辦地產龍頭SOHO中國為避免交叉違約，正積極與貸款人協商，準備進行公司債務重組，有人擔憂陸版雷曼時刻即將上演。

官方放軟 政策鬆綁

大陸房地產情勢嚴峻，確實不容小覷，但大陸房市低迷並非新聞，相較兩年前恆大風暴，中融及碧桂園事件的嚴重性與影響範圍要小很多。數字會說話，對比前後兩次風暴核心的恆大及碧桂園財務數字，無論整體流動性、債務結構與財務體質，後者都明顯優於前者。以大陸官方衡量房地產公司體質的「三道紅線」作為基準，即剔除預收款後資產負債率不得大於70%、淨負債率不超過100%、現金短債比大於1，碧桂園2022年最新三項數字可說是完美達標，分別為69.4%、40%、1.6倍。相對地，恆大在出事前的2021年，這三項數字分別為81%、152.9%、0.47倍，無一達標。

從總體政策來看，自恆大事件爆發後，大陸官方處理房地產態度逐漸放軟，政策也從嚴控轉為鬆綁，甚至轉向刺激，政策調控壓力不似兩三年前那樣緊繃。譬如，根據近日人行發布的第二季貨幣政策執行報告，「房住不炒」字眼已被拿掉，轉而出現的是中央將適時優化房地產政策，如落實金融16條、加大對住房租賃及建設等金融支援、延長保交樓貸款支持等，此都表明現階段大陸中央不會眼睜睜坐視房地產風暴持續擴散。

值得注意的是，中央政策轉向支持，對於位處風暴核心的房地產業者來說，絕對是一劑強心針。尤其是像碧桂園這類模範生，由於財務體質相對較好，只要政策支持，通常能夠靠著自身營運能力，安度難關。比如，光就流動性負債而言，碧桂園大部分集中於銀行貸款與合約負債（預售屋款項）這兩項，加總比重高達六成。代表最新通過的銀行貸款展期、保交樓等措施，能夠有效發揮作用，可望降低後續違約與相關外溢風險。

短期嚴峻 長期扶持

無論是從個體財務或總體政策層面來看，這輪房地產風波還在可控範圍內，衝擊效應小於恆大事件。如果恆大都能慢慢走出破產泥沼，如恆大汽車、恆大物業及中國恆大自7月底起已全面在香港復牌、恢復交易，沒道理以碧桂園為首的房地產風暴會演變成陸版雷曼時刻，甚至擴大形成系統性金融危機。

當然，這並非意指這輪房地產風波不需重視，可以放任市場機制自由運作。相反地，面對短期經濟情勢之嚴峻，作為重要經濟火車頭的房地產更需要政策扶持。大陸房市與政策息息相關，房市良窳高度受政策左右。這也意味，除了既有支持房地產措施外，還得端出更多政策牛肉，這可能與北京長期政策背離，但對住進加護病房的房市而言，維持心跳才是當務之急。

在實際做法上，即使近期人行已加大放水力道，陸續調降7天期逆回購利率、一年期中期借貸便利（MLF）與貸款市場報價利率，大量挹注市場流動性。然而，這種全面性放水措施，並非只獨厚房地產，資金流向也不保證會跑到相關產業，最終恐只能視為托底訊號，難以對症下藥。振興房市還需要推出更多組合拳。除持續降息提供必要資金活水外，如何進一步鬆綁房市的選擇性信用管制，如放寬三道紅線標準或房地產貸款集中度管理制度等，是可以思考的方向。

不容否認，短期房地產再起風波，確實為大陸經濟復甦帶來諸多不確定性與風險。不過，危機正是轉機。若能好好利用這個機會，重新檢視相關問題與風險，並佐以政策支持，藉此調整與優化房地產與經濟體質，未嘗不是一件好事。畢竟，想要度過黎明前的黑暗，還是得耐心以對、摸索前進。