如同許多現代社會的發展規律，台灣也是在經濟繁榮與教育普及之後走上了民主之路。縱使市場不開放與選舉政治之下的法治社會與市民文化產生了南北區位與青年世代的差異，個體意識的擴散深化較為全面，確實顯著影響了整個台灣的發展變遷。

與此呼應的，是來自外部的全球化與學術領域的派典轉移。1992年的第十屆國際多評準決策學術會議來台舉辦，1982年出版的第一本多評準決策專書，就在末章指出「decision-making is a very human business」（決策是與人極為相關的事），由原本系統科學數學規畫的最適決策走向了開放多元下以人為本的內在探索。

當此同時對於社會脈動的文化探討，則以個體層面價值觀的物質與後物質予以區分界定，並分別對應了整體層面的現代社會與後現代社會。台灣的國科會與中研院則分別於1980年代、1990年代與2000年代起總共進行了六度較具規模的系統調查。大致的研究發現與國外差不多，較為顯著的則是城鄉世代以外的南北差異，愈往南愈物質愈傳統。

全台最早的政黨輪替是自1998年起的高雄，從此綠營埋首深耕，藍營只有退守放棄。好不容易2008年政黨再度輪替，藍營主政者喊出了先經後政的規畫布局，需要長期耕耘的社會層面群眾基礎，就在百廢待興短線考量之下不知丟到哪去了。

大陸的對台交流曾於2010年起提出「向南走向下沉」，然而以地方縣市主要政黨作為對象、並以經濟市場作為依據的慣性操作，顯然落入了物質主義乃至傳統封建的窠臼老套，對於已被聳動的民心爭取著墨有限，台南虱目魚的契作效果不彰即是顯例，最近的釋迦鳳梨芒果亦然。以經濟為主的發展與盱衡大局的促統，已經是兩個逐漸背離的目標方向。

原本台灣發展階段的傳統與現代，在經過多年歷次的選舉動員與網絡侵蝕之下，似乎更形延伸異化，成為外觀皆較扁平然而內裡截然不同的北台灣後現代均富與南台灣原初均貧。如此不僅模糊了南台灣轉型升級的發展應由之路，更且在連串極端蓄意操作下，帶來了對於半個地球的安全威脅，與深重疊加的價值意識錯亂分歧。

筆者指導在高雄所作的博論實證研究，地方各界對於兩岸交流的關注因子，在驗證確認個體人心的認知結構之下，社會層面（尊重、對等）的重要性一如預期地係較經濟層面（收入、利得）與政治層面（主權、選舉）來得重要。如此具有理論效度直指民心的成果發現，自較一般民調民意更具意義。

至於何謂社會，相對於國家，社會就是地區；相對於政府，社會就是民間；相對於個體，社會就是社群；相對於政治的選舉，社會就是選民；相對於經濟的就業，社會就是生活。換言之，大陸近年來多次提及的兩岸經社深化融合，就必須探入促統前線乃至淪陷區，對接城市地區、聚焦民生發展、由民間產學操作。亦即由大陸角度邀請統派團體人士赴陸的請出來，也需搭配由台灣角度的入島入心走進去。

2023年1月5日在台北、6月11日在高雄舉辦的「百工百業和平發展」論壇，即以自下而上的操作方式邀請徵集各個界別藍綠朋友對於兩岸統一的期待與疑慮，面對實際情況，求解具體問題。從庶民大眾的角度來看，民生發展的裡子與主權統獨的面子，究竟應該孰輕孰重，本需得以摸著石頭過河般地自在表述。這就好似百年前孫中山在面對當時歸國學人解釋三民主義時所說的：事實應該勝於學理。周恩來也曾說過大陸的老革命，是先革命才有信仰的。

2023年8月13日百工百業研訪團訪問北京，大陸接待方的領導當場至情至性地表達了三個充分：充分尊重台灣同胞的想法與感受，充分考慮台灣同胞的現況與需求，充分造福台灣同胞的經濟與利益。是以繼2021年的「兩岸如何協同共好」視訊會議與兩屆的「百工百業和平發展」論壇，現已初步議定將於2023年11月12日（國父誕辰）在高雄舉辦對接大陸雄安與台灣高雄的「雙雄論壇」，將以學者專家論文發表與百工百業各界建言相互結合的方式辦理。

北京行尤其是到雄安新區的親歷研訪，自是全團振奮收穫滿滿。所謂的千年大計本即著眼大局，全球最大的基建工地與最先進的城市發展規畫設計，以及能辦大事的體制優勢充分展現，當然疏散非首都功能所需的政府單位及公私企業搬遷，與人口批量進入可能不易盡如人意。交流中大陸合作方的領導則在席間表示：對於傳聞中為數百萬的日裔台灣人，大陸在融統過程中將以自己同胞一視同仁的方式看待。這真是令人印象深刻的新認識與新感受。

三年疫情下來，中美俄烏與台灣自身已歷經許多變化，兩岸交流與促進和統是只要每年年底上報政績，還是該要問問務實的耕耘在哪、要如何開始。以通促融、以惠促融、以情促融的提法都很好，然而面對解讀大約5%-10%的台青赴陸創業成功率數據，疫後超過半數不再重返大陸的台商台幹，與研判中ECFA的可能中止，堅持和統之下若要趨向兩岸一家親與心靈契合的圖像描繪，反思調整既有作法似乎已是必須。30年來的兩岸，經由交流、融合，協商、和統與復興的路徑藍圖已然繪就，然而政績考量的在陸融合抑或是實效考量的入台融合，在面對未能維持已然異化的台灣時，實已成為整體系統的關鍵環節，需要提出認真思考。

高標準的融統準備與政策研擬，應即係為兩岸共建融統模型。由於社會科學較少個體層面的深刻涵蓋，管理科學一般僅重經濟效率的探討關注，基於前述心理學認知判斷的跨域治理當然更形重要。其間的差異對比有如前述的民調民意與民心，而個體本質與群體現象的調適轉折又有如1980年代在博班課堂經常聽到卻不解其義的ecological fallacy（以全概偏），概皆在於不斷提醒當努力求取真理真相時，如何對症避免複雜社會的爭議與任意。

這就有如在面對考量發展階段下的作為涉入時，傳統社會的群體為主乃是統治（穩定和諧，然常表公裡私），現代社會的市場個體則是管理（以私驅動，卻往往物化），只有在自發連結個體群體的後現代社會時方是治理（私而後公，唯端視多數人心）。至於著眼全局的兩岸功課似乎即為：最佳解當是提攜扶持一齊邁向天下去得的公，已然現實的共雖不比公卻比私高一籌，再拖雙輸實在不得已下是否嘗試分頭努力，一則無須無理排共，一則努力再求精進，總比談不上道德信念下愈來愈偏越拖越遠難以回頭的私要強。（作者為孫文南院院長）

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