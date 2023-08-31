近年來，中國經濟發展不順，大陸台商首遭衝擊，再加上疫情期間，封廠、關廠所在多有，經過跌宕，台商及部屬處境艱難，很多變成台流，有家歸不得。

「台流」是指台商及隨台廠赴大陸工作的台籍幹部，經商失利或失去工作後無法返回台灣，在大陸各地流浪的人。大部分聚集在珠三角、長三角等地。他們積欠房租、重病住院、證件失效無法回台灣，或者無顏見江東父老，寧可流落異鄉。

以前台流只有老弱、傷殘，偶有此類案例，都透過台辦及海基會安排。但近年來台流人數不斷上升，且越來越年輕，主因是2016年開始大陸推出惠台政策，吸引台灣年輕人去大陸創業，但大陸經濟情勢丕變，中美貿易戰不絕，赴陸創業的台灣年輕人成為最弱勢的經濟族群。

到底台流有多少？有人估計至少1萬5千人，不過在大陸的台商加台幹至少有80萬，台流人數應不只這數字。而且疫情解封以來，大陸經濟復甦不如預期，內需市場恢復緩慢，美國又對中國祭出多項史無前例的制裁，出口也受到限制，台商左右為難。

2009年間我在汕頭任教，當時大陸正逢經濟盛世，有的是機會。台商只為找不到幹部而煩惱，隨便一個台灣人很好找到出路，記得汕頭醫學院有個阿婆賣台灣便當，每天中午只賣50個，方圓2公里內沒有競爭者，不到中午1點鐘就全部賣完。第二天早上有人幫她送食材，2個鐘頭她就可完成50個便當，1天工作4個小時就衣食、住所無虞。

當時東莞、汕頭等地也出現台流，但金融海嘯後還創造了另一個盛世。但這波新冠肺炎卻再也挺不住了，台流最典型的結局是在大陸因窮病而亡，只有靠台商募捐辦理喪葬事，甚至有人自殺也不願意回台。

台流不是一個人的故事，牽涉的子女、配偶、親戚、朋友在在都會受到衝擊。日前海基會公布的資料顯示，去年接回台流僅87人，經費120萬元，只有2位工作人員負責，平均接回1人耗費15萬左右。今年上半年接回人數56人，已經把協助預算提前用罄，接下來的工作必定受阻。海基會巧婦難為無米之炊，接回的人數與台流相比微不足道。

別忘了，台流裡很多是在大陸創業未成的台灣年輕人，他們具有旺盛企圖心及專業技能，這時伸出援手，難保他們將來不會在台灣經濟上扮演要角，增強台灣競爭力。

總統和立委競選激烈，參選人光鮮亮麗，滔滔不絕論述政見，台流及家屬卻在黑暗死角裡掙扎。居然還有輿論說，當年他們帶走資金去大陸發展，沒有回饋台灣，現在卻要用納稅人的錢接他們回家。其實，接回1個人平均只要15萬元左右，用此金額挽救一條生命，實在是國家應該且值得的投資，比起蔡政府預算裡多少的浪費、官商勾結，這種錢應該花，也應迅速增加海基會承辦這項業務的人手，只要願意回家的人，政府都應盡其所能，達成其心願。

愛台灣不是口頭講，要有行動，對象應該是世界各地的台灣人，而不是只有在台灣的少數綠色權貴和其後代。