因疫情影響，暌違3年恢復實體交流的台北上海雙城論壇，在超乎往常的熱烈氛圍中圓滿閉幕，在當前紛擾而不平靜的兩岸低氣壓下，開啟了一扇令人期待的希望之窗。今年雙城論壇在滬舉行，之所以受到大陸方面高規格的重視與安排，以及兩岸媒體的矚目報導，其中很大的一個原因，無疑是台北市長蔣萬安的登陸參與。

此行是蔣萬安當選台北市長後第一次踏上大陸，親身躍上兩岸交流重要場合的一次試煉，從他個人所展現的個人魅力，包括口才風采、與上海民眾的親切互動，乃至講話時不卑不亢、從不看稿，內容既不八股又貼近現實、尺度拿捏適當，兼具理性與感性等表現，堪稱可圈可點，可見其有備而來，已經越來越有政治領袖的樣子。

蔣的血緣背景固然是大陸從官至民都對其表露關注與好奇的主因，而他雖身為蔣家第四代卻能走出自己的一條路，又是扎扎實實透過民主選舉崛起的政治新偶像，先天條件加上後天努力，前景看好，的確是國民黨未來顯而易見的新星。

這次雙城論壇，雙方都不再提「兩岸一家親」的老調，蔣萬安更是以俞大維、張愛玲這兩位名人從上海到台北的際遇，以及引用李白與溫庭筠的唐詩來比喻兩岸關係的變化，別出心裁，凸顯了兩岸之間的淵源與民心之深刻，完全不同於柯文哲時期的行禮如儀。

過去只要一提到兩岸交流或官方互動，藍營總會有所忌諱，深怕被抹紅，這次蔣萬安的表現示範了兩岸議題的操作絕對可以是加分的。在選戰吃緊之際，不知國民黨與侯陣營注意到了嗎？又從中吸取了什麼樣的養分可以好好發揮？