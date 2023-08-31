侯友宜市長接受國民黨徵召為總統參選人後，迄今民調低迷。藍營群眾雖高呼團結，但除了「下架民進黨」的共識外，卻一直無法凝聚出擁護「侯中心」的意志。其實，侯提出成立特偵組、檢討軍公教退休金、鬆綁巴氏評量表等政策都不錯，卻無法拉高支持度，原因何在？近日《中天辣晚報》專訪侯市長，護駕的柯志恩反駁「台獨課綱」的說法，就是答案─規避核心價值的表態。

108年實施的《十二年國教課程綱要》，針對國文及社會領綱的重點調整已經大跨度地解構中國歷史、文化意識，模糊中華民國定位，為台灣獨立建國打下了堅實的思想基礎。民進黨如果繼續執政，未來實施的《118國教課綱》只剩台灣主體意識，「台獨工作者」也務實地完成了使命。這是有識之士最大的隱憂，因為這種教育政策不但截斷了台灣下一代與祖先血脈文化的連結，也疏遠了兩岸情感的交流，製造彼此的對立與敵意，陷台灣人民於永遠的兵凶戰危。

20年來文史教育的悄悄異化，正是今日「天然獨」的成因，也造成中國國民黨爭取青年票的鴻溝。但難以理解的是，國民黨面對這與日俱增的危機，卻是一貫的漠視、迴避。是真傻，還是裝糊塗？

《中天辣晚報》訪問侯市長前，整理觀眾提問發現聚焦二事：兩岸與教育。針對兩岸，侯市長已多次說明，但總不清不楚留下懸念，至於教育政策就真是一片空白。教育政策雖廣泛，但攸關總統大選的藍綠對決點只有課綱。

2016年蔡英文上任後頒布的第一道行政命令，就是暫停101課綱，重啟課綱審議程序，可見其重中之重。因此觀眾自然會問侯「當選後會改台獨課綱嗎？」但柯志恩立刻接話，先質疑「台獨課綱」這個前提，再表示「課綱只是比較軟性，不像過去我們學那麼多歷史地理。」其斧鑿痕跡極重。大家不免聯想：柯是代侯表態？國民黨即使勝選，課綱去中化趨勢仍不變？國民黨獨台勢力和民進黨台獨勢力已經合流了嗎？那大選藍營熱情投票，意義何在？

平心而論，三黨參選人中侯市長的信任度最高。他從事公職數十年，是警界的戰神，也是優秀的市長，雖拙於言辭，執行力卻極強，正所謂「訥於言而敏於行」，是孔子最欣賞的人格特質。但侯市長畢竟只有地方執政經驗，眼界與格局的提升實非一蹴可幾，必須輔以強大的人才庫，居高建瓴，針對時弊提出幾個聚焦亮眼又可行的方案，才能感動藍軍，成為共主。

兩岸政策或許在中美共管情勢下，藍綠空間都有限，界線極為模糊。但教育政策攸關未來世代的認知，其抉擇卻直指領導人的本心。蔡英文已暫停101課綱展現本心與意志，贏得綠營信任，也贏得8年執政。侯友宜的本心與意志是什麼？藍營的票在等待這道關鍵題的答案！

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）