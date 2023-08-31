受疫情影響，「台北上海雙城論壇」3年來首次恢復實體交流，在兩岸關係從「冰封」再惡化走向「兵凶」的情勢下，台北市長蔣萬安前往大陸從事交流活動，即使是地方層次的城市交流仍具有相當程度的政治意義。也因此，蔣萬安在開幕致詞時才五度強調「雙城好，兩岸好」，表示這次論壇具有恢復兩岸情感與降低敵意的示範效用。

同樣地，上海市長龔正在致詞時也強調「今年雙城論壇承載著兩岸同胞對兩岸關係和平發展的共同心願」，並期待本次論壇為兩岸關係和平發展增添更多的力量。此次論壇兩市簽署了「會展產業」、「推動低碳」及「上海體育大學及台北市立大學羽毛球運動」三項交流「備忘錄」，雖不具有執行的約束力，且台北市受限於地方政府並無與大陸官方簽署「協議」的權限，但仍表達了雙方持續交流的意向。

雙方在這次論壇的公開講話中，既沒有提到前市長柯文哲所說的「兩岸一家親」，也沒有彼此確認「九二共識」的政治互信基礎。一來，這或許是因雙城論壇屬於地方層次的交流，持續舉行就證明具有政治互信；二來，也可能是因蔣萬安擁有的蔣家血統，已無須像墨綠的柯文哲一般，要再宣示「兩岸一家親」。

儘管如此，蔣萬安仍隱諱地以「江河行舟」來譬喻他對兩岸關係的看法，認為當然不應是「過盡千帆皆不是」，但也不能一廂情願地認為「輕舟已過萬重山」。根據蔣的解釋，他是指兩岸關係不應錯過任何可以溝通、追求安定繁榮的機會，但也必須正視現實，因為仍存在許多需要克服的挑戰與困難。

其實，蔣萬安此次效法大陸高層官員談話常引詩句的作法，以兩句唐詩做譬喻，應該主要是講給陸方聽的，且是用來取代「九二共識」的宣示。筆者對這兩句的理解是：兩岸關係不應是「過盡千帆皆不是」這句，隱喻台灣與大陸統一還不到絕望的時刻；但不能一廂情願地認為「輕舟已過萬重山」，則是指不要認為兩岸統一單靠武力就可輕易地完成。

也因此，蔣萬安還向大陸表達只須克服彼此的分歧，創造可以對話的空間，在不平靜的兩岸關係下，仍能找尋出可以對話和共享的價值。相對地，龔正表示將以更開放的姿態和更務實的舉措，為廣大台胞台企，尤其是台灣青年人，提供來上海發展更有利的幫助。雙方的對話有了交集和善意回應，就是論壇的成果與價值。

此次「副國級」的上海市委書記陳吉寧，及國台辦主任宋濤都未和蔣市長會面，看似陸方接待規格未提升，但也因此讓論壇的政治味較淡，避免在選舉期間被綠營做文章。不過蔣萬安對台灣農產品、小貓熊及兩岸關係的談話，已感性地提高了此次城市交流的高度和格局，對蔣個人和藍營都有加分作用，表現堪稱亮眼。

（作者為民主文教基金會董事長）