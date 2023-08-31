鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統後，並未出現「慶祝行情」，民調反而呈現走跌。根據美麗島電子報「總統大選四腳督」的最新民調，郭台銘的支持率跌至9.7%，只剩個位數。

這項民調顯示郭台銘排名持續墊底，且支持率破10%，這是一個重要指標，似乎預告郭將在選戰中逐漸被邊緣化。而且郭獨立參選後，也無資格再出面要求在野三方「喝咖啡」，在野陣營之間的合縱連橫策略已可考慮排除郭了。畢竟他參選缺乏正當性，選民認同度低。如鏡新聞最新民調顯示，國民黨支持者中，有高達65.8%不支持郭台銘參選，一直想要拉走藍軍選票的郭恐怕難以如願。

事實上，外界也都注意到，在郭台銘8月28日宣布參選的記者會上，並沒有藍營地方政治人物現身，這顯示一旦郭正式投入選戰，他和國民黨之間就再沒有模糊空間，藍營地方派系若要再挺郭就必須付出黨紀的代價，因此未必會再如之前一般力挺。

先前一般認為，郭台銘投入大選會讓在野陣營更加分裂，因此更不利於下架民進黨，然而，在郭宣布獨立參選後，這幾日在野陣營反而因危機意識激發出新的鬥志，也催化了藍白合的契機。因為誰都知道，一旦民進黨繼續執政甚至還國會過半，按照過去7年多的經驗，綠營吃乾抹淨、不留餘地，那無論藍白，大家都可以回家「洗洗睡」，根本就沒戲唱了。而以蔡政府對付國民黨的狠毒，若民進黨繼續執政，藍白恐怕只能合唱一曲〈我倆沒有明天〉！因此，無論藍白各自的政黨利益是什麼，前提就是2024必須下架民進黨，否則一切都將如夢幻泡影。

目前看來，無論是三腳督還是四腳督，賴清德的民調始終第一，但在野陣營也不必沮喪，因為民調顯示，賴清德的支持率有天花板，上不去但卻下得來。根據美麗島與鏡新聞的最新民調，賴清德的支持率已跌破4成，美麗島是36%，鏡新聞是33.4%，這樣的民調結果與超過6成民意支持政黨輪替相互呼應。

再者，或許因為勝券在握，賴陣營與民進黨近日已明顯出現傲慢姿態，對民怨反應遲鈍。如「助日」代表謝長廷對日本排放核汙水入海的言論引發輿論嚴厲批判，但民進黨黨政高層迄今無人回應；又如賴清德選擇前衛福部長陳時中擔任台北市競選主委，就頗有爭議。陳時中或許對綠營有號召力，但他在台北市的人氣卻不怎麼樣，這項人事安排的利弊得失還有待觀察。

此外，親綠醫師粉專「小劉醫師─劉宗瑀」，近日猛攻和台北市長蔣萬安一起在台北市動物園拍片的百萬網紅「許伯&簡芝—倉鼠人」是收錢業配，並帶動綠營側翼一片霸凌。然而，愛操作網軍的民進黨在網路世界「順我則昌、逆我則亡」的惡劣作風，早已引發眾怒，網路不再是民進黨可以呼風喚雨。

民進黨和賴陣營持續犯錯，支持度絕非牢不可破的鐵板一塊。而每況愈下的郭台銘走到獨立參選的這一步，也讓國民黨不用再被郭情緒勒索，得以加速「藍白合」的步伐。2024總統大選在郭台銘由攪局者變出局者後，選戰即將步入新階段。

（作者為作家）