為了拚2024大選，民進黨總統參選人賴清德近日舉行全國各地競選總部主委授證儀式，指標首都找了身兼小英之友會全國榮譽總會長的前衛福部長陳時中擔任總部主委。陳時中擔任防疫指揮官爭議頗多，又為基進黨港湖區立委參選人吳欣岱站台，重創現任黨籍立委高嘉瑜選情，莫非賴清德為護盤自身選情，向英系陳時中、黃承國妥協、丟包高嘉瑜？挑戰台北市選民的智慧？

先回憶一下陳時中過去的所作所為。早前，新冠病毒疫情爆發後，台灣老百姓出現排隊搶購口罩、搶疫苗、搶快篩劑、搶PCR，醫院塞爆，殯儀館染疫往生者無法與家屬見上最後一面的亂象，令老百姓又氣又恨，許多餐廳、做小生意者難敵防疫管制措施，倒閉者眾。台北市長選舉期間，陳時中帶職參選，被黨內爭取提名的競爭對手林佳龍封為仇恨值高，不是沒有道理。

還有，在新冠肺炎最危急的時候，在去年5月下旬時，死亡數再創新高，但蔡政府不僅沒有足夠的疫苗，還因為政治意識型態的考量，拒絕外界的疫苗捐助。陳時中大指揮官秉承上意，慈濟等民間團體慷慨解囊捐助BNT疫苗，卻被行政單位卡關頻頻，錯失施打疫苗良機。可議的是政府一味護航高端疫苗，採購合約猶如黑箱，甚至立委要求公開疫苗採購價格，陳時中還祭出保密30年，無視立法院監督職權。

更可惡的是，陳時中做出「與病毒共存」的政策，但是，民眾買不到快篩試劑，最後被爆出一群綠友友連「小吃店」都能標得快篩劑，特權護航綠友友，實在誇張！

陳時中競選期間被爆手攬人妻上高級餐廳，這些荒唐事不勝枚舉，媒體報導、社群轉貼，防疫中心三令五申祭出「散布假消息處罰款300萬元」，事後證明陳時中挾防疫指揮官高曝光率，還是禁不起輿論的檢驗，終至敗選。

現在，賴清德竟然任命陳時中這樣冷血殘酷的人，來擔任台北市競選總部主委，是想喚醒台北市選民的痛苦記憶？把那個廁所偷窺狂置入選舉廣告的恐怖印象招魂？或是英系和賴清德大和解，借高嘉瑜項上人頭向派系鬥爭祭旗，選民如何能「信賴」？請大家一定記得要用手中神聖的選票給賴清德一個教訓！

（作者為新黨輿情中心副主任）

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