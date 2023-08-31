最新民調數據顯示，民進黨參選人賴清德支持度已突破35%天花板，柯文哲與侯友宜雙雙摔落2成以下，甚至有的民調數據，柯侯加總仍低於賴。好在台灣的選舉民調，與其說是對選民投票意向的調查，不如說是對政治人物近期表現好惡的反應。賴升柯侯降，其實是選民對所謂「在野大聯盟」、「藍白合」歹戲拖棚厭煩，加上「西瓜偎大邊」選舉文化發酵，才會讓賴清德突破天花板。

貪腐訴求未撼動賴清德

人盡皆知，2024選舉大勢對民進黨不利，民進黨全面執政7年餘，對內建立「選舉威權體制」，立法院失去制衡功能，監察院自閹糾彈權，檢察體系幾乎唯法務部之命是從，媒體不是被收編就是被拔掉虎牙，蔡政府對外一味「抗中倚美」、阻絕兩岸民間交流，結果就是貪腐橫行、兩岸兵凶戰危，觀光與相關服務業萎縮，因而民怨沸騰。九合一選舉選民果然用選票教訓民進黨，讓其承受10年未有的大挫敗。

賴清德獲提名參選後，曾力圖恢復民進黨清廉形象，但黨政商黑貪腐結構早已成形，不是口頭宣示反黑金、作秀式修《選罷法》所能解決。果然持續傳出民進黨立委賴品妤之父賴勁麟掛名18家綠能公司負責人，新竹小英之友會副祕書長古盛煇、前新竹縣長鄭永金家族3年間成立9間綠能公司等貪腐疑案。他們「發大財」模式如出一轍：搶搭綠能列車，大量成立資本額僅5到10萬元的綠能公司，藉手中政治資源結合地方黑金勢力搶地、搶標案，發電後高價賣回台電，獲利豐厚，再將部分獲利以政治獻金方式回饋民進黨派系或特定政治人物。

去年喧騰一時的im.B吸金詐騙案近日偵結，不但曾耀鋒等嫌犯被檢察官求處重刑，涉案的行政院前顧問陳振坤也遭起訴，與曾耀祥來往密切的行政院副院長鄭文燦由北檢另案偵查，合理判斷檢察官已掌握部分事證，但仍需時間查證，才會慎重其事對外宣布偵查中。荒謬的是農業部補貼進口雞蛋5.7億元，一家去年9月才成立，資本額僅50萬元的小公司居然獲得上億元補助，難怪立委質疑其中有鬼，更不用說台南前經發局長陳凱凌涉台南光電廠購地弊案罪行昭彰，遭法院判處重刑。民進黨政府弊案頻傳，涉案層級極高，民怨只會增加，不會減少。

柯侯合的政治訊號明確

就美中台三角關係而言，兩岸兵凶戰危緊張情勢並未舒緩，賴清德過境美國，在美方壓力下極為低調，但返台後大陸隨即宣布軍演，其中20架次軍機跨過海峽中線，大陸商務部同日公告反傾銷稅初步調查結果，認為對大陸2509項商品涉貿易壁壘，國台辦暗示可能取消ECFA對台優惠，而大陸海關總署也宣布停止台灣芒果進口。兩岸關係惡化，但美中關係卻有止跌回溫跡象，一旦美國降低抗中力度，台灣就得單獨面對大陸的壓力，《華爾街日報》日前發表文章，認為川普若當選，對台灣的支持恐將動搖。可以說，今年以來兩岸關係更危險。

去年選後貪腐案更多、兩岸情勢更危險，賴清德選情卻愈來愈穩，原因無他，就是郭台銘打著「主流民意大聯盟」旗號亂入，侯柯整合只說不做，加上國民黨內不團結，地方派系為個別利益和郭台銘勾勾纏，黨中央和侯辦各行其是，甚至侯辦內部都令出多門，同室操戈如何對外開疆闢土？

由柯文哲本人近期的公開談話看來，他有非常強烈的合作意願，多次喊話願以「民調整合」方式與其他政黨合作，過去幾天更兩次釋出願與國民黨合作的訊號，先是在中天電視接受盧秀芳訪談，明確答覆「兩岸和平」是他選戰最優先目標，「總統勝選」和「壯大民眾黨」反而放到後面。接著他又說「我們的領土包含大陸地區」，呼應侯友宜「合乎憲法的九二共識」說法。柯文哲政見向侯友宜靠攏是再明確不過的「柯侯合」政治訊號，國民黨不會遲鈍到看不出來吧？

選民「反貪汙、要和平」的心聲沸騰，因在野無法整合顯現的焦慮，侯柯不能無感。若合作條件一時談不攏，可以先宣示兩黨肯定合作，至少讓西瓜效應轉向在野陣營。