在經過一連串的「秀財力」之後，鴻海集團創辦人郭台銘終於在8月28日正式宣布展開連署參與2024總統大選，並在總統府正對面的張榮發基金會召開參選記者會，宣示其參選決心，惟郭台銘的參選一如外界評估，不僅是未戰先敗，更將親痛仇快！

首先，郭台銘一直以來爭取的支持群體大範圍為反民進黨的在野黨陣營，小範圍則是泛藍區塊，問題是目前在野整合尚未見啟動，泛藍區塊的基本盤也早已四分五裂，從實質上來看他的參選根本沒有勝選可能，為何仍堅持己見？再者從郭董低頭參與國民黨初選、未獲提名到現在又宣布參選，其形象已從當初買BNT、憂國憂民的大企業家變成「輸了翻桌」、「商人不講信用」的敗人品形象，又豈是一句參選不用花別人的錢可以扭轉？

民進黨執政八年，吃乾抹淨的醜態近來一一被攤開在陽光下，正是應該給予迎頭痛擊之機，卻沒想到賴清德民調持續走高，追根究底的確是在野黨陣營持續內耗讓民眾失去信心。郭董口口聲聲參選是要推動在野整合，但如今柯文哲已向國民黨遞出橄欖枝，願意以政黨領袖的角度及立場共商國是，讓整合出現曙光，更使郭台銘號稱是為了整合才參選的說法毫無正當性可言。

過去，郭台銘在疫情期間大力奔走，運用其人脈及財力為台灣民眾買到珍貴的BNT疫苗，聲望一度直達巔峰，民眾對於其財富更是稱許有加，但在如今的關鍵時刻，「主流民意」乃是下架民進黨，郭董此舉不僅悖離、且更難以推動在野整合。而雖然有錢可以任性，但用最難堪、保送民進黨的方式報復台灣民眾，何言愛台？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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