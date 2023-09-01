雙城論壇圓滿落幕，蔣萬安首次以台北市長身分登陸，不僅在上海颳起旋風，台灣社會也多正面看待，民進黨亦未過多批判。正如蔣萬安所言，雙城好、兩岸好，各方為2024選舉焦躁不安的當下，雙城論壇對兩岸和平的重大意義，值得闡揚光大。

蔣萬安市長頂住壓力

雙城論壇雖屬地方層級交流機制，但歷經2次政權輪替，及郝龍斌、柯文哲、蔣萬安3任市長，仍能維繫不墜，尤其3年疫情期間，還能以視訊方式繼續舉辦，疫後終於恢復實體交流，殊屬不易，台滬兩市堅持交流的本身，就足以載入兩岸關係史冊。更彌足珍貴的是，無論兩岸官方或民間，對雙城論壇都高度認同與信賴。

雙城論壇始於2010年郝龍斌市長任內，由兩地輪流主辦，並派市領導人率團與會。國民黨執政時兩黨在九二共識基礎下，政治互信不是問題，深綠背景的柯文哲上任後表態願繼續舉辦，並宣示認同兩岸一家親、兩市交流非屬國際事務，加上柯市府與上海官方溝通順暢，雙城論壇終能續辦，並成為蔡英文任內兩岸唯一官方對話平台。

去年底蔣萬安就任台北市長，九二共識明載於國民黨黨綱，續辦雙城論壇理所當然，但疫後兩岸民間交流剛剛起步，民意是否支持舉辦並不確定，加上2024大選在即，綠營企圖以「共機擾台」為理由升高政治攻防，質疑論壇舉辦的正當性，但蔣萬安頂住壓力，堅持率團到上海參加，政治魄力值得肯定。

事實證明，蔣萬安上海行非常成功。首先在官方層面，上海市長龔正與蔣萬安互動親切自然，兩人還用手機自拍合照。龔正致辭未出現政治性概念或教條式的口號，充滿海派的務實、包容和智慧。蔣萬安也以說故事方式講述台北與上海兩市的歷史性、情感性連結，在與龔正個別談話時還引用故總統蔣經國「時代在變、環境在變、潮流也在變」，傳達對兩岸關係前景的期待，由兩人的互動可以看出兩岸關係進入新世代，新互動模式正在醞釀中。

無論是蔣萬安上海行，或國民黨副主席夏立言赴山西、山東參加兩岸經貿論壇，都證明國民黨的兩岸路線與作為，面臨再大的壓力和困境，都要堅持下去，這是對兩岸和平、對台灣民生福祉最有利的道路。中國國民黨肩負促進兩岸交流的重任，最重要的意義在於宣示兩岸一家人，兩岸之間凡事好商量，中國人不打中國人。

滬台融合佳惠民有感

「雙城論壇」繼續舉辦對國民黨有利無害，如能將其成果轉化為讓台北市民有獲得感的利益，就證明國民黨的兩岸關係方向是正確的，有利於將其效應發酵並推展到全台灣，為未來重返執政打造堅實的民意基礎。回顧雙城論壇13年間，上海的市政熱線、垃圾分類學習了台北模式，台北市政府也借鑒了上海在智慧城市、數位經濟、空汙治理方面的經驗。相信蔣萬安此次考察上海社會住宅、青年公寓、社區食堂時的讚賞乃有感而發，未來會融入台北市政思維之中。換言之，兩市交流並非是「形而上」的高來高去，而是可以化作實實在在的惠民政策與治理績效，使得雙城市民有感、兩岸人民有感。

兩岸政治分歧、軍事矛盾尚難有解，可以透過城市治理、人文交流，自下而上讓兩岸融合扎根民間。如前文所述，上海學習台北推行垃圾分類後，北京決定在各省市推廣，這就是雙城論壇的外溢效應。同樣，若滬台雙城經驗運用到金門與廈門，則標誌兩岸融合可以提升到新層次。

大陸也要看到，台灣仍有許多認同兩岸一家人、支持兩岸和平發展、反對台獨的人，正不屈不撓堅守立場，也有認同九二共識的國民黨，及承認中華民國憲法與中國相連結的民眾黨，兩岸關係不會一條路走到絕。事實上，政府公開資料顯示，今年以來已有多位體育、文教、衛生公部門官員登陸交流，說明兩岸情勢再艱困，雙方交流不會，也不能中斷，既然不能斷，就要運用中國人的智慧擱置爭議、務實往來。