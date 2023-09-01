侯友宜競選辦公室8月29日對游盈隆的台灣民意基金會民調提出質疑，認為失去公信力。游盈隆則回應，這個指控完全沒根據，很荒唐，民調百分百專業、客觀、科學，只是結果「too bad to be true」。

台灣民意基金會於8月21日發布的民調顯示，賴清德支持度43.4%，柯文哲26.6%居次，侯友宜僅13.6%。侯辦發言人黃子哲提出質疑，指該項民調以「引導式」的題目，產生「預示效果」，造成嚴重偏差。

對游盈隆所提的這項民調，懷疑的人不止國民黨，其他專家學者也滿臉問號。例如一向講科學、實事求是的旅美教授林環牆，也對這項民調提出其不解之處，驚吐4字「難以理解」，表示在取樣訪問期間（8月14日、15日）或之前，並無臨時重大事件攪動，3人之間的支持度竟然變動出現如此戲劇化的拉開，實屬罕見。

林環牆反問「該民調期間結束後，行政院主計總處公布：台灣今年上半年經濟出現0.98%的負成長，並將今年全年經濟成長率由5月份預測的2.04%大幅下修至1.61%；另外，媒體也接著爆開民進黨新潮流賴勁麟身兼雲豹等19家公司董事長的報導，民進黨賴清德的總統民調支持度還真的有那麽強嗎？」

雖然游盈隆出來辯解，說民調是百分之百專業客觀科學的調查，絕不圖利任何一方，也不刻意不利任何一方，這是一貫立場，也是他一路走來直到今天的風格，是這樣嗎？他還貓哭耗子假慈悲稱，可理解侯辦面對選情陷入低潮的心情，對其不禮貌的批評，不予計較。但最後游盈隆又氣急敗壞表示，如果涉及人身攻擊，中傷誹謗，他不能坐視不理，否則辛辛苦苦建立的公信力蕩然無存，這是台灣的損失。

我們觀察游盈隆的出身背景，是根正苗紅台獨，其與民進黨中央過去出現的不愉快過往，是真是假？還是周瑜打黃蓋，「退出民進黨」，一個願打一個願挨，用以打預防針，表示他不會偏袒綠營？筆者存疑。尤其，游盈隆即使與民進黨某些人不合，並不表示與賴不合；此時，來個斜槓助賴清德一把，誰知民調是真是假？

因此，筆者從另類角度來看，該民調的作用可能有3點，包括「打擊藍營士氣增加賭爛廢票，減低藍營投票率」、「對中間選民製造西瓜效應靠大邊」、「為爾後可能的選舉不公進行鋪墊」。這3項若起了作用，可真要了結侯友宜，問題是未來台灣民意基金會再做的民調又有幾人相信？

（作者為作家）

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