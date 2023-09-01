近年來很多國家出現民粹反建制風潮，最明顯的是川普當選美國總統和英國脫歐；最近金磚集團擴大成員，鼓勵本幣貿易，儼然有與西方抗衡之勢，其實也和民粹反建制風潮有相似的脈絡。簡而言之，反的是白種菁英階層所建立的世界框架。

美、英、歐反建制風潮的導火線，是因為全球化與移民造成普羅大眾的剝奪感，但更根本的怨恨，來自民眾感覺政經統治階級自私自利，既傲慢又與社會脫節，毫不在乎一般民眾的痛苦。的確，唱著各種崇高理念的政經領袖、金融巨頭乃至媒體名筆，絕大部分不懂為生計棲棲遑遑、世代複製貧窮是如何絕望。時至今日，這些西方上層菁英還是不明白自己為什麼顧人怨，也沒有做出改變。

上層菁英制定了整個國家的運作模式，自己占據最獲利的位置，底層血淚根本傳不進上層心裡。這個模式放在國際社會不也一模一樣？戰後國際社會的運作模式，正是同樣這批西方政經菁英階層制定的。

聯合國其實是勝利者俱樂部，唯有5個戰勝國有安理會的否決權。國際社會金字塔最頂端的規則制定者，就是美國，整個世界運作框架都是由美國主導完成，例如布雷頓森林體系的世界銀行、國際貨幣基金及以美元為基礎的國際交易機制。西方、尤其是美國的上層菁英階級，不只制定國內遊戲規則，也制定了國際間的遊戲規則。而這個上層菁英階級對低層國家充滿了自以為是的優越感，讓低層國家持續積累著怨氣。

金磚峰會發布《約翰尼斯堡宣言》，鼓勵使用本幣貿易，成員增加了沙烏地阿拉伯、阿聯、伊朗、埃及、衣索比亞和阿根廷，西方認為中國想帶頭抗衡美國領導的國際體系，這話是沒有錯，但更深層的，是國際間的低層國家集合起來，對上層國家塑造的世界反撲。你們訂的遊戲規則只圖利自己，對弱勢國家不利，我們現在要集結起來搖撼這個舊體制，為自己爭取更大利益。

過去不是沒有類似的反撲，不結盟國家運動試圖在美蘇對抗中開創新路，聯合國裡曾有77國集團，1992年新加坡也發起過小國論壇。但因小國雖多，力量卻太弱，內部各有問題，不少彼此間還有嫌隙，結果就是一盤散沙。直到中國出來領這個頭，大夥才找到了主心骨。畢竟中國現在是世界第2大經濟體，「一帶一路」雄心勃勃，還肯拿出100億美元當全球發展倡議基金，在新開發銀行中也占了41%。當出現一個有能力、財力，也有意志的領導國時，其他國家很樂得搭順風車，反正有賺沒賠。

金磚5國原本占全球GDP的26%，現在增加6國，等於再增4億人口與3兆美元的GDP，且俄羅斯、沙國、伊朗、阿聯都是能源大國，這個「金磚+」的組合對美國主導的國際運作將有很大的撼動力，何況還有40多國有意加入。美國拿美元及SWIFT當政治武器，讓各國使用美元的風險增加，結果就是促成了金磚高聲吹起與美元脫鉤的號角。美國習慣了當世界最頂層的統治者，也許該看看自己腳下是不是已經開始崩解了。

（作者為資深媒體人）