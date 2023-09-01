兩年前，《紐約時報》專欄作家佛里曼發表文章〈中美這7年〉，拿中美基建做對比，據說震撼了白宮；近日，美國商務部長雷蒙多從北京搭高鐵到上海，似乎也震撼了《紐約時報》，最後還刪文改文，令外界意外。

《紐時》原文是鋪陳雷蒙多離京前，在北京火車站的場景：雷蒙多乘坐美國使館準備的雪佛蘭車，直接駛到火車月台上。「他們登上時速350公里的高鐵，體驗如何在4個半小時，走完相當紐約到亞特蘭大或芝加哥的長途旅程。」

被刪除的原文這麼說：「同樣距離，中國高鐵僅需4個半小時，而美國國家鐵路客運公司列車需要18到24小時。」《紐時》刪文原因不明，可能基於保留美國顏面，也可能只是潤飾，但一個小動作，卻看出美媒的「糾結」。

這令人想起2年前佛里曼的文章。儘管事實查核中心指證，該文僅部分由佛里曼執筆，其他出自上海復旦大學教授張維為的《中國震撼》一書；但重點不在誰寫的，而是說出中美兩國基建的天壤之別。

一方是「骯髒的拉瓜地亞機場」，一方是「優美的上海國際機場」。驅車前往曼哈頓，沿路設施殘破不堪；再體驗一下上海時速430公里的磁浮列車，然後捫心自問：誰生活在第三世界國家？14億人口中近億脫貧，BBC讚為「人間奇蹟」，窮鄉僻壤都能通訊，沒有第二個國家能實現。

作者想表達的是，美國忙於應付「基地」，中國全心投入「基建」。當雷蒙多不斷讓美媒聚焦中美競逐，美媒卻很難不被中國的進步吸引。究竟誰給民眾幸福感？問問山坳裡玩手機的中國民眾應該最清楚。