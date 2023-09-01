8月有兩場意義重大的峰會。8月 24日在南非舉行的金磚組織峰會閉幕，金磚組織5個成員國南非、巴西、中國、俄羅斯和印度達成共識，同意沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、埃及、伊朗和衣索比亞6國加入。中國國家主席習近平在高峰會表示，這是歷史性的擴張，反映了金磚國家加強與其他發展中國家的合作，也「符合國際社會的期望，滿足新興市場和發展中國家的共同利益」。

而美國總統拜登8月18日與日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅在華府近郊「大衛營」舉行歷史性首度的三國峰會。拜登表示，美日韓三國站在一起，「讓我們變得更強大，世界更安全」。拜登成功化解日韓的恩怨，願意與美國共同應付中國，這次峰會被認為是拜登外交上的一大勝利。

這兩場峰會中美各有斬獲，也看出雙方攻守策略的不同，至於勝負一時難分，但對於世界局勢的發展產生了重大的變化。

這次拜登選擇在大衛營舉辦美日韓峰會，有其特殊意義。結束以色列與埃及敵對狀態的《大衛營協議》就是在這裡進行。當年卡特總統把雙方找來，好說歹說的硬是要雙方談出結果來，最後雙方也因此協議獲得諾貝爾和平獎。

諷刺的是，拜登把日韓找來，看似有協調兩造的邀功用意，但在和平的隱喻下，卻是強化軍事合作，朝向「亞洲版北約」更前進一步。日韓的和解是一回事，美日韓軍事合作是否有助於東北亞的區域安全與穩定，還是陷入一波新的安全困境又是一回事。美國此舉反而加速中俄朝的軍事合作，讓朝鮮半島無核化的目標更遠。美國藉由美日韓大衛營峰會對中俄朝釋放強烈訊號，對日韓而言也是給足了面子。

這種面子外交對日韓會有一定的作用，日韓的對外關係都有「事大主義」的傳統，特別自古長期夾處在中日之間的韓國。現在朝鮮半島的分裂更是大國平衡的結果，半島統一與否的決定權根本不在兩邊韓國人手裡。事大主義仍在韓國外交有主導作用，從尹錫悅上次訪美忘情所以的引吭高歌就不難看出。

日韓都是有美國駐軍、依靠外力保護的「不正常國家」，對美國有一種複雜的情緒。日韓的歷史恩怨難解，恐貌合神離。但是美國利用半島危機與中國擴張的議題，在給足面子平衡事大主義矛盾心理的前提下，日韓還是會願意加強與美國的合作。

美日韓峰會雖然有強化供應鏈等經濟合作的議題，但是軍事才是重點。在美日韓峰會後的聲明中表示，反對中國在南海及東海的「危險和侵略行為」。聲明還同意，將進行定期聯合軍事演習，在危機時互相協商，分享關於北韓武力的實時數據，並每年舉行領袖與高層官員峰會。美日韓峰會是美國在美英澳的AUKUS協議、美日印澳的Quad之後再下一城，成為圍堵中國框架之一環。

回到金磚峰會，擴員與去美元化是這次峰會的主題。這次擴員是金磚組織自2011年成立以來的首次擴大，不但新增了6個重要的經濟體，還有17個國家正式提出申請，20多國表達加入意願。這次峰會，南非還邀集了大部分的非洲國家與會。金磚組織未來在發展中國家的影響力將不可限量。

至於去美元化的進程也取得一定的共識。原本巴西總統魯拉提議的成立金磚貨幣並沒有提上議程，但是強化金磚國家本幣交易有了進展。去美元化的重點不在於讓人民幣取代美元的地位，而是改良國際支付體系，就可減少美國的長臂管轄，削減美國對其他國家經濟制裁的力度。很難想像一個未來有40餘國的非西方主導的國際組織，又有自己的金融體系和支付系統，這正在顛覆二戰後的布雷頓森林體系，這將會對美國主導下的世界秩序產生大衝擊。

這兩場峰會中美各有斬獲，美方看似以攻勢現實主義利用日韓作為離岸平衡手，但是中方看起來比較像是新葛蘭西學派，利用物質力量、制度和觀念的交互運用以改變整體結構。至於鹿死誰手，還待時間檢驗。

（作者為大學退休教師）