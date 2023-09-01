2024年的總統大選，越來越熱鬧，但是也越來越不熱鬧。原本賴清德穩居3成以上、柯文哲一度衝上3成、侯友宜大幅上升的民調支持度基本盤，因為郭台銘宣布參選而可能出現改變。

說熱鬧，是因為郭台銘宣布參選，非綠似乎更難整合。說不熱鬧，是如果非綠3人都選，民進黨提名的賴清德有可能成為有史以來最輕鬆的總統候選人。如果4位都參選到最後，賴清德可能不只是躺著當選而已，而是躺著又笑著當選。

網路聲量顯示，郭台銘宣布參選讓他成為當周總統參選人的網路總聲量冠軍，民調支持度最高的賴清德則是亞軍。郭台銘是因為大動作宣布參選而衝高了網路聲量。在此之前，網路聲量長期比較高的是柯文哲，因為他的許多談話都經常被關注與討論，並且很能跟年輕人共鳴，而年輕人又是網路討論的主力。相較之下，賴清德因為民調領先，反而不必太高調；侯友宜則是本來性格就低調，所以網路聲量多數時候不太高。

問題在於：網路聲量真的會轉化成民調支持度嗎？現有的研究顯示，答案是會的。

有人可能質疑：先前柯文哲網路聲量高，但是賴清德的民調支持度才是最高的啊。至於郭台銘，雖然網路聲量高，但是進一步分析可知，他的負面聲量比例高達68%，而好感度只有大約0.47。所以網路聲量好像不等於支持度，好感度又要怎麼解釋？

參考先前選舉的一些分析，候選人的網路聲量跟支持度呈現正相關，當然，網路聲量要看長久的趨勢，而不是短時間的表現而已。至於聲量是正是負，影響似乎沒那麼大。

為什麼網路聲量有可能會轉化成支持度？主要理由是網路聲量高，代表被關注、被討論，比起不被關注、討論的候選人，更有可能獲得選民青睞。尤其在資訊爆炸的時代，多數人可能沒有那麼政治狂熱，不會記得跟自己無關的太久遠之前的事情，甚至覺得投給誰都沒什麼差，所以投票時，選民記得並且「相對不討厭」的候選人，就可能是投票對象。

網路聲量還有幾個領域值得關注：一是業界網路聲量跟選民投票行為之間的關係，還有很多產學合作研究的空間。二是網路聲量如何幫助公共政策的優化。以前很多法案都是開公聽會，但是最近有幾次重大法案是因為網路炸鍋了才踩剎車，未來如果結合網路聲量，應該可以降低讓民眾反感的公共政策。

三是要探討如何克服AI假帳號對網路聲量的影響，以免假帳號造成假民意，破壞真民主。傳統的網軍假帳號是人力作業，比較容易判斷人設真假，但是遇到AI假帳號就不容易判別了。政府先前一直努力打擊假訊息與假新聞，如果沒有克服AI假帳號，這個問題很難根本解決。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）