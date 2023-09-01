近日Im.B詐騙吸金案主嫌被起訴，行政院副院長鄭文燦則因遭新北市議員林國春等人指控接受主嫌請託，關心高階警察人事案，北檢已將鄭文燦列為「他字案」瀆職罪被告偵辦。對此，本人在臉書發文要鄭負起政治責任，自行停職或辭職，但卻無動於衷，最大在野黨的國民黨也沒有動作，真是沒有知覺的軟腳蝦！

1987年民進黨成立了立院黨團，雖是少數的在野政黨，但卻多次運用杯葛行動，不惜發動肢體抗爭，阻止行政院長在立院進行施政報告。其中最厲害的一次，是發動包圍立法院，使當時行政院長連戰的座車無法進入立法院，在青島東路上連戰只能以倒立的拇指來表達他的不滿！

後來的行政院長郝柏村、蕭萬長等人，都曾在院會被強力杯葛；民進黨雖然是少數在野黨，但他們用野蠻手段達到對執政黨的羞辱，造成政務停擺，其戰鬥精神促成了順利執政。

現今的行政院副院長鄭文燦，不僅在桃園市長任內因羽球館、遊艇碼頭等議題遭質疑涉及𣎴法，同時又涉及此次的Im.B詐騙案，如此行政官吏早應逼他自行了斷，但卻對他無可奈何，為數不少的國民黨立委為何至今仍作壁上觀，卻不知聯合民眾黨及時代力量提出應有的強力逼退行動？

此時又適逢總統大選激烈競爭時期，如此大好題日為何不聯合運用，革命政黨的國民黨還要平民幫忙做抗爭的技術指導嗎？

蔡政府執政7年多，將農田水利會、各階層農會系統都收歸中央掌握，早已造成各地的普遍不滿，群眾正等待國民黨發動基層運動狠狠教訓民進黨，但國民黨卻像吃素的軟腳蝦，絲毫沒有動力，令人失望！記得嗎？過去民進黨的邱義仁說過割喉割到斷，而今的國民黨竟連仿效的能力都沒有？真是讓人痛心疾首。

溫良恭儉讓的國民黨同志們，你們應該醒醒吧？總該拿出行動吧！立法院即將開議，現在不逼退鄭文燦，更待何時，難道還讓他進入國會殿堂議政？

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