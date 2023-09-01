據外媒報導，美國拜登政府擬透過「外國軍事融資」（FMF）管道，援台8千萬美元，這是繼今年7月底拜登政府動用「總統撥款權」（PDA）之後，又一筆美國對台的無償軍援。巧合的是，在新德里G20峰會舉辦前夕，路透社突傳出中國國家主席習近平可能缺席的消息，亦即「拜習會」或成泡影，箇中是否有美台關係因素，值得思考。

對於拜登政府新一輪對台軍援，大陸外交部、國防部當然表態反對，更具指標意義的是，大陸官媒《環球時報》專門為此刊發社論，題為〈對台無償軍援，一個包藏禍心的贈品〉，文中稱「美國正在精心給台灣設置一個布滿利刃的陷阱，並鋪上鮮花和蜜餞」，並指FMF通常都是為主權獨立國家安排的，故此次行動意味著美國在一中政策上繼續「又越過紅線」。

《環球時報》發文雖然沒有新華社、《人民日報》規格高，但大動干戈批駁美對台軍援，依舊意義非同小可。首先，從近期美中關係的基本走向來看，本應逐步走上正軌，包括美國國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多先後訪問大陸，不僅與陸方官員的會談都深入而富有建設性，也深入大陸民間交流，美中至少在經貿領域已經出現「再掛鉤」跡象。外界普遍預期美中關係將緩和、改善，但北京若提升美對台軍援的嚴重性，就會拖慢緩和改善的進程。

其次，觀察美中最敏感的軍事關係動向，最惹眼的新聞莫過於中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零，8月中率團赴斐濟出席由美方舉辦的「印太國防軍司令會議」，並與美軍印太司令阿基里諾會晤。同時大陸國防部發言人亦證實，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方軍事外交渠道保持坦誠有效溝通。這個訊號說明，美中目前暫時擱置了大陸防長李尚福被美制裁的爭議，但遠遠沒有恢復制度化溝通管道。因此，美對台軍援是否成為阻礙美中軍事對話機制的新障礙，尚不得而知。

再來看大陸最高層對美態度的微妙變化。8月19日東部戰區反制賴清德訪美的演習結束後，大陸官媒次日即刊出習近平回覆信件給美國民間團體的新聞，可以基本預判賴清德此行並未破壞美中大氣氛；同樣，8月29日大陸官媒再有報導稱，習近平覆信美國史迪威將軍後代。端看前後兩封信的基調，對美中關係都是正面期待式的表述，似乎說明陸方正在為11月習近平參加APEC舊金山峰會，時隔8年再次訪美，提前鋪墊正面輿論。

弔詭的是，外媒傳出習近平可能缺席G20的原因，可能與中方不滿G20糾結於俄烏戰爭的政治問題、無法達成實質成果有關。但更有可能的是，陸方或許不想讓「拜習會」「這麼急」的舉行，至少要再醞釀、觀察幾個月，爭取到更多有利條件再成局，這才有了陸媒痛批美對台軍援性質嚴重的消息。

（作者為智庫研究員）