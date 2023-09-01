民進黨蔡政府的「小店傳奇」再現江湖！近日有立委爆料指出，一家資本額僅50萬元、藏身在尋常巷弄中的「超思公司」，竟然進口超過8千萬顆雞蛋，占農業部前身農委會專案進口蛋的6成以上，並獲得農發基金1.75億元的進口雞蛋補助。如此好康，真是令外界感到既驚奇又羨慕。

對此，民進黨立法院黨團1日回應稱，「超思這家業者確實有這種能力」，但要求農業部說明其入選資格；超思公司所在地的高雄衛生局則表示，這家公司並沒有倉儲設備，意在言外的是，這8千萬顆雞蛋進口之後要放在哪裡？

超思負責人秦語喬強調，沒有獲得政府的補助，對外界傳言，她覺得既生氣又委屈；一位未具名的超思員工接受綠媒獨家訪問時，表現得比負責人還要更強硬，這位所謂的員工表示，已經和律師洽談，不排除對捏造該公司謠言者採取法律行動，呼籲外界不要再以訛傳訛。

這起「超級蛋事件」已成為羅生門，疑點重重。首先，民進黨立院黨團在還不搞清楚超思這家公司究竟為什麼可以獲准入選專案進口海量雞蛋時，就直接先下結論說，超思確實具有這個能力。請問綠委是怎麼知道超思有此能耐的？難道大家早就是熟人了？

其次，秦語喬說公司沒有拿到補助款，甚至是賠錢幫政府到巴西「喬」蛋，然而，立委根據政府的資料發現，農業部在農委會時期，為解決蛋荒，通過農發基金執行專案進口雞蛋計畫，補貼了價差5.7億元，那這些補助的錢最後是到了誰的手上？農發基金花了錢，廠商卻沒有拿到，這是怎麼一回事？居間的中央畜產會和台農發應該要出面說清楚吧！

如果超思是一家正常經營的企業，幫了政府的大忙，不但一直沒有拿到補助款，甚至還自掏腰包賠錢，超思的股東、員工都沒有意見嗎？尤其是那位接受綠媒訪問的超兇悍員工，難道可以忍受公司被農委會和農發基金擺這一道嗎？他該告的人是暗槓補助款的單位吧！

蔡政府執政期間，不斷傳出各種「小店賺大錢」的勵志故事，例如2022年，一家前身為小吃店的高登環球生醫，資本額僅200萬元，竟然拿下16.5億元的政府採購案，令外界譁然。當時的衛福部長陳時中還振振有詞表示，企業大小不是問題，廠商最後交出來的東西合格就好。問題是，這家公司當初是憑什麼條件可以取得標案的？最終，據稱高登在輿論壓力下主動棄標。

理論上，廠商投標後不明原因棄標，政府部門應有懲罰條款，不知衛福部最後有沒有採取應有的措施，還是引發質疑後，讓高登拍拍屁股走人就算了？

超思則更高竿！疑案爆發後，這家公司直接告訴外界他們沒拿到補助，甚至還兇巴巴地說要告人。而陳吉仲不知是不是還陶醉在升任農業部長的喜悅中無暇他顧，所以到現在還不出面說明。平平都是小店，但農業部管的小店就硬是比衛福部管的小店來得更強悍。看來，陳吉仲還是技高一籌啊！

（作者為資深媒體人）