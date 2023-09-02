回顧二戰結束以來，特別是自美蘇冷戰分出勝負後，強權勢力並未在全球消退，反而持續悄悄地在擴張。除了經濟利益以外，軍事力量的部署更已成為無遠弗屆的存在。

在這個背景下，我們見證了由於北約不斷強勢東擴、壓縮到俄羅斯的安全空間而引發的烏克蘭戰爭。我們也目睹了中美兩強之間種種圍堵、反制和激烈的博弈。琉球，作為二戰後美軍駐紮的最大海外基地之一，你們的感受必定是十分悲愴而無奈的。

不幸的是，近8年來，在心向台獨的民進黨執政下，原來無由直接插手兩岸事務的美國政客，卻也從它自己的利益考量出發，開始加深它對台灣當局的軍事掌控和政治指導。當中國大陸開始站起來以後，美國想要利用台灣這個島嶼箝制中國大陸長期發展的意圖，可說是再明顯不過了！

特別是這兩年，兩岸催戰的鼓聲不斷，絕大多數都是出自親西方的媒體。說什麼台灣是全球最危險的地方、不斷宣揚中國大陸對台灣的敵意，以及中國威脅論等等。近來美國不斷加緊對台軍售、要求台灣延長兵役、武裝台灣成為城市巷戰的刺蝟島等等，這就是標準的長臂介入、干涉他國內政，而把他們自己想要說的話強塞到台灣、甚至北京政府的嘴裡！

在此，我特別要提出警示的就是近期即將實施的（或者早已在暗中實施的）所謂「台灣學人計畫」。這個計畫幾乎完全複製美日之間1994年開始的「曼斯菲爾德學人計畫」（Mansfield Fellowship Program）。而自2015年起，美國也在烏克蘭啟動了同樣精神的「學人計畫」，甚至慫恿烏克蘭政府直接任命具有美國國籍的部會首長，其結果便是使烏克蘭深深陷入「代理人戰爭」的泥淖，至今無法結束。

然而，日本是長期受到美國監管的戰敗國，美國在日本派有大量駐軍，事實上是一種沒有明說的軍事保護和政策箝制的關係。但是台灣憑什麼要接受美官駐台呢？這種派駐關係，無疑將侵害到台灣獨立自主的經濟、政治和軍事決策。民進黨欣然按照日本與烏克蘭模式接受「學人計畫」的安排，可說是一種難以原諒的、十足「喪權辱國」的賣台行為！

一旦實施以後，無論台灣未來是否政黨輪替或出現政策路線的轉變，都將更不易掙脫來自美國的實質影響與控制。例如，即使台灣當局有意與大陸親近、和解，這些美國駐台官員勢必為了自己的目的而橫加阻撓，使台灣在兩岸關係的自主權上受到無理的限制和干擾，進一步令整個東亞地區的安全穩定遭受長期的威脅！然而，就如中國大陸近年所一再倡議的：東亞乃至整個世界需要的是交流共榮、和平發展，我們最不需要的就是來自域外霸權勢力的干擾和介入。這是台灣人民良心的看法，相信也是所有愛好和平人士共同的願望！

（作者為前新聞局長，此文為「聽！來自琉球的聲音——反介入的東亞和平運動」開幕致詞）

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