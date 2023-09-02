農業部專案進口雞蛋驚爆由資本額50萬元的1人公司「超思」，獨攬6成專案進口量。事件曝光，輿論嚴厲批評，農業部被迫5天內發布4次新聞稿，雖說明專案補貼的部分做法，卻不願公開細節，說明無法解除疑義，反治絲益棼。

綜觀爭議點，首先是迴避補貼。面對外界指責對外國雞蛋補貼，農業部一再澄清，政府吸收國外雞蛋到岸價格與國內雞蛋產地價格的價差，和雞蛋關稅30%等，並非補助進口商。但事實上，就是政府替外國蛋負擔相關成本，文字遊戲無法改編補貼本質。

第二，農業部插手央行事務。專案進口雞蛋及豬肉的理由都是平抑物價，然物價穩定係央行職責，農業部為何撈過界？蓋農業部防疫失當引發雞蛋短缺，為掩飾執政無能，始被迫出此下策。

第三，缺乏風險管控。農業部提出的進口商要件，包含可媒合到出口國之非疫生產場或有出口經驗；可提出檢疫證明及衛生證明文件；CIF到岸價格報價合理性。進口商資格過於寬鬆，又有抽象條件，讓資本額50萬的企業也能成為主要進口商，姑且不論是否人謀不臧，由其包辦進口逾6成雞蛋，數量近9千萬顆，有如小孩玩大車，農業部真不擔心？

第四，時間過於迫切。進口要件之一，包括3月底前可訂第一筆訂單，但國貿局與農業部分別於3月10日與14日才召開說明會，若沒有事先提早洩露訊息，並提早運作，多數企業根本難以在短期內進口大量雞蛋。詭異的是，3月29日就有第一批進口雞蛋上架，難道進口商有通天神算本事？

第五，全民得利還是特定廠商受益。農業部聲稱實施雞蛋專案進口，全民為最大得利者。這種說法完全忽視被壓低蛋價的雞農，成為最大受害者。

第六，諸多資訊未公開。農業部稱政府專案進口雞蛋過程公開透明，但仍有許多資訊未公開，例如，此次引起爭議的超思等獲准進口的公司，有何媒合或出口經驗或能力？其他廠商無法進口巴西蛋？足以讓農業部同意1人公司擔負重任？有空運的必要？政府每批補貼金額？既然當前蛋價趨穩，為何還要持續專案進口至明年6月？對我國雞蛋產業的負面影響？

如今，農業部又是新聞稿連發，又是官員多次澄清，仍然無法釋疑。該部竟直接在臉書專頁上警告，「不實謠言勿信勿傳！別再亂放話！將依法提告！」美國聯邦最高法院法官路易斯‧布蘭迪斯（Louis Brandeis）曾說過：「陽光是最好的消毒劑。」

勸農業部應盡速使資訊透明化，公開讓眾人檢視，始有機會解除疑惑；隱匿、狡辯與恫嚇民眾只會招致更多的質疑。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）