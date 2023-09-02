鴻海創辦人郭台銘正式宣布參選之後，泛藍陣營內部一片罵聲，其論述的基調無非就是分裂在野陣營，保送賴清德上位。而柯文哲陣營也沒有好到哪去，畢竟郭台銘也分走了相當一部分柯文哲支持者。

藍營和柯陣營的焦慮可以理解，但也忽視了一個事實，那就是在三腳督的格局之下，無論是柯文哲還是侯友宜，也不過是在爭奪第二名，他們也沒有對民進黨構成實質挑戰。早就有論者指出，第二名之爭之所以還有必要，也是為了替各自陣營的小雞提供一些活路，也讓自己陣營在立法院多一些能量。

既然是這樣的一個格局，那郭台銘參選與否，並不會改變總統大選的結果，說郭台銘保送賴清德自然也就是一個偽命題。雖然說，郭台銘就算他自己在總統大選中毫無勝算可言，卻也可以幫助一些小雞獲得立委席次，這也是為何地方上仍有些支持者，而這些人並非看不透這一局。既然他們在郭台銘和國民黨或者柯文哲之間選擇了郭，那勢必是因為他們相信後兩者給他們的支持力道不足以讓他們獲勝，這恐怕才是侯、柯陣營應該切實反思的真問題。

還有一個更大的命題，則是侯友宜或者柯文哲到底應該如何實現在野大整合。要知道，在野勢力的分裂才是保送賴清德的根本原因，郭台銘的參選只是更加劇了分裂。事實上，郭台銘是想以戰逼和，在侯友宜和柯文哲都沒有足夠誠意進行整合的情況下，郭台銘透過參選，或許更有可能逼他們切實思考整合的必要性，畢竟就算為了立委選舉，在野勢力也沒有分裂的本錢。

尤其對國民黨來說，早已不是泱泱大黨，反而是顯得百年老態龍鍾，必須改變自己長期以來形成的老大心態。雖然已經在野多次，但國民黨始終還停留在過去的輝煌之中不能自拔，總認為自己即便是處於在野，也應該是最大在野黨，其他政黨和政治勢力就只能讓位於它，所以在國民黨的認知中，即便是在野整合，也是國民黨整合其他勢力，而不是相反。

當年連戰參選總統的時代，或許還能憑藉國民黨的龐大資源，來迫使宋楚瑜妥協，但以現在國民黨的影響力、資源、動員能力來看，他們想要迫使柯文哲來合作，恐怕不會太容易；更何況，論文宣的能力和空戰能力，國民黨不見得就比柯文哲有優勢。在各有所長的情況下，國民黨、民眾黨要想實現整合，除了拿出誠意和實質資源外，必須要有明確的平等和謙卑心態，不能有主次之分。

在野各方都說要下架民進黨，但各方都沒有拿出下架的良方，這就讓人不得不對這場選戰產生了悲觀的心態，後續也會直接影響投票的意願，進一步加劇在野選票的流失，這恐怕也是在野各方的更大隱憂所在。所以說，藍營或者柯陣營不如務實面對這一現實，尤其是要面對自己的問題，真正把下架民進黨當成第一優先。

其實，國民黨與民眾黨，或可看看泰國大選的後續發展，就能知道變革的不易，以及妥協是何等必要之事。