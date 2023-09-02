今年初，因預測到美國次貸風暴，而被冠上「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯比尼公開說，我們今天生活在很不尋常、不確定性很高的年代，也是高風險、動盪、不穩定的混亂年代；他把我們正在面對的問題稱為「大威脅」，這會影響經濟、社會、政治、環境、健康等面相的穩定。他認為，台灣的政治、經濟與社會，是過去全球化的成功故事，但從某些角度來看，也將是大威脅的原爆點。

如今，台灣的內憂外患，如兩岸兵凶戰危、經濟衰退、高科技產業有待突破等，其實嚴重性都不如「台灣末日」。

台灣約莫從10年前起，年輕人不婚、不生、不養的現象日趨明顯，這幾年更是每況愈下，生育率世界倒數第一，虐兒、虐老案件逐年升高到近萬人，家暴超過12萬件；且實際上，以上各項數據必然隱藏不少黑數。

台灣又有最嚴酷的低收入標準，使低收人口只占人口總數的3%，與美日韓的16至20%相去甚遠；貧富差距達到史上最高，遊民日增、司法不公、詐騙盛行、實質薪資倒退，憂鬱症人口達到125萬，在在顯示台灣的社會問題正面臨極大挑戰。

台灣是個移民社會，居民來自五湖四海，所以具有兩項顯著特性，一是高度拚搏精神，這讓楊逵在綠島監獄可以寫出〈壓不扁的玫瑰〉一文；二是文化多元，具有高度包容性，台北市新生南路上，清真寺與真理堂比鄰而立，各個宗教不管是法輪功還是一貫道，只要不殺人放火、違反善良風俗，均能相安無事。

既然如此，何以台灣淪落至此？全是因為有一個天天說謊的政府，尤其是總統。不但今日否定昨日，明日也必將否定今日，萊豬、核食、ECFA都是例子。又有一個在高端疫苗上違反科學倫理、在林智堅論文抄襲事件上違反學術倫理的行政院長，黨政一體全力護航；賴清德對這樣的所為不置一詞，不是等而下之嗎？

民進黨主政的各縣市，從台南爐渣田、新竹棒球場、桃園運動中心天花板及遊艇碼頭，哪個不是弊端叢生？前瞻計畫、新冠疫情特別預算，哪項不是浪費民脂民膏，監察院有辦任何一案嗎？國會過半的民進黨立委，除擔任表決部隊，有提出一次像樣的質詢嗎？

前總統馬英九的和中立場，有損害台灣主權嗎？柯文哲兩岸一家親的說法有危害台灣嗎？兩岸的根本就是一個中國，只是現實政治體制是分治，好壞是另外一件事。目前世界各國幾乎全部支持台海維持現狀，不樂見戰爭，但如果賴清德當選後因台獨主張而改變現狀，就更增加了中共對台武統、困台、窮台的合理性。

台灣如何反轉？如何再起？謹提出以下主張，期盼各位總統參選人及立委參選人參考。

一、回應眾多民間團體呼籲，放寬低收入戶標準，每年增加1%，直到達到美日韓20%的標準為止。二、增加及獎勵心理諮商師及社會工作師，使憂鬱症患者，每年可獲得至少3次以上心理醫師及心理諮商師的諮商。三、比照醫療奉獻獎，辦理優良心理諮商師及社會工作師獎，鼓勵優良工作人員。四、比照扁政府時期及馬政府早期，配合世界潮流，將遺贈稅逐步提高，營利事業所得稅亦同，薪資稅進一步調降，減少貧富差距。五、請衛福部邀請各界專家組成智囊團，提供青少年心理諮商，緩解青少年心理問題，並解決社區藥局缺藥、新冠肺炎不良事件投訴無門等困境，也建立癌症病人求生之路，營建幸福國家。

自己的國家自己救，各界不分黨派，一起下架民進黨，讓邪惡、貪瀆、無能的政府根絕於台灣社會。 （作者為前衛生署長）