綠營側翼圍剿推廣動保的YouTuber，將毫無政治味的影片，誣指為拿錢辦事的政媒分贓。如此不分青紅皂白的斬首示眾，製造出寒蟬效應，必然讓台灣社會的意見領袖們，慢慢習慣每次發言先在心中的「小警總」過濾一遍，避免招來橫禍，畢生心血付之一炬。

「許伯&簡芝僊咫H」YT頻道發布參訪北市動物園影片，與台北市長蔣萬安、保育員探討動物養育及設備經費，引來親綠網紅抨擊蔣萬安並非動物專業人員，與之同框有政治意圖，還有「錢錢立場」。對此，簡芝聲淚俱下，強調分文未收，還會依觀看次數捐款動物園，控訴這是不查證的抹黑、毀滅式的攻擊。

該頻道長年關注動保議題，提倡閱聽眾以更謹慎態度面對生命的照顧；結果，只因邀請蔣萬安就被扣帽子，潑一身髒水，彷彿變成掛羊頭賣狗肉。問題是，找「台北市長」談「台北市立動物園」的動物照護、預算規畫，錯了嗎？綠營側翼不明就裡，看到蔣萬安現身，就一陣毒打，對各方當事人未免太殘忍。

此事曝光各界撻伐。只是綠營網軍明知如此，何以硬幹到底？其目的無非是透過無差別攻擊，示警民眾、YouTuber乃至各領域的意見領袖：連動保影片都必須納入我們的「政治審查」，未來講話前最好罩子放亮點，想想後果！在自媒體當道的年代，此舉或許難以擋下眾聲喧嘩，但絕對有助收斂違逆當道的百花齊放。

小警總的遍地開花，讓社會運作變得黑白顛倒，以醜為美；或許這不是自甘犬馬，而是開始懂得識時務者為俊傑。關於這點，自詡全台最有影響力財經雜誌的《商業周刊》，近來何以如此脫序演出，其脈絡確實值得社會反思。