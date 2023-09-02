郭台銘宣布獨立參選後，所有期待下架民進黨的人，心中難免一震，憂心如此一來，政黨輪替是否更形遙遠了？然而，凡事都有一體兩面，國民黨與民眾黨在歷經這場由郭台銘所牽動起的在野分裂波瀾後，必須深刻體認到，在野是應盡快跳脫郭台銘所嘗試主導的「逼誰配誰」命題，而是盡可能地綜觀彼此的政策、理念，乃至於價值，在求同存異的默契下，讓雙方能走向合作的最大公約數極大化，這才不枉走了過去這段動盪的痛苦歷程。

郭台銘一意孤行宣布獨立參選總統，面對政治誠信破產，郭仍堅稱他的參選，是為了推進在野陣營整合，藉此完成政黨輪替、下架民進黨等目標；殊不知，這番話從熟稔商場爾虞我詐併購手法的郭董口中說出來，反而更突顯其「寧可我負天下人，絕不可天下人負我」的霸氣總裁任性人設，「虎與狐」兩面性格，顯露無遺。

不可諱言，從5月17日國民黨中常會宣布徵召侯友宜競選下屆總統以來，所謂「在野大聯盟」的概念，就開始成為非民進黨陣營思索推動政黨輪替的主旋律；但如同你我所看見的，在藍營自家鬧分裂的氛圍下，在野整合演變迄今，幾乎陷入進一步、退三步的泥淖，雖還不至於糟糕到一事無成，但總是讓人感到悲觀大於樂觀。

然而，郭的參選對在野整合真是有弊無利？或許，從郭的連串作為來看，或可有不同的另類思考。首先，郭台銘參選當天，被外媒問到能否接受副手等問題時，惱羞成怒，當眾稱新聞業就是製造業。這一幕看在資深媒體人、政治幕僚眼裡，奇葩到令人不敢置信。又或，郭出席計程車工會普渡餐會，刻意營造與柯巧遇同框，嚇得柯辦直言很不舒服。套用時下流行語，政治上的霸王硬上弓，恐會予人「政治PUA」的感覺，別說選民，連過去對郭抱持合作態度的政治人物，恐都已避之唯恐不及。

在野整合僵局發展至今，正面看是好事多磨，回歸現實面卻可能是虛擲光陰。誠如柯文哲所言，很多事情正直誠信、自然就好，在野該談論的重點不應是權位分配，而是彼此之間的政策理念是否相符。

換言之，在野整合不是誰配誰、一加一等於多少的數學題，而是需要反覆驗證的「化學題」。究竟要拿什麼分子或元素搭配、要用什麼充當催化劑？才能成功產生化學鏈結反應，造福人群。稍一不慎，結果可能適得其反，最終落得核爆分裂毀天滅地的悲慘下場！

（作者為自由撰稿者）