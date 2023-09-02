距離2024年總統大選只剩最後4個月，目前民進黨賴清德取得穩定優勢，根據TVBS最新民調，賴清德拉開差距，獲得37%的支持，ETtoday民調雲賴獲35.3%；美麗島電子報、台灣民意基金會的調查，更突破4成。種種跡象顯示，賴清德已經突破民意天花板。

直攻民進黨優勢選區

對比執政陣營的進展，在野陣營則顯得無比混亂。不只藍白整合沒有任何實質進展，處於隔空放話和初步接觸階段，郭台銘更以無黨身分宣布參選總統，展開連署。可以預期，未來在野陣營整合難度將愈加複雜。而當在野各方只顧個人私利，討論政治整合時，勢必將直接導致對民進黨執政缺失的監督失焦，包括綠能貪腐、民生弊病等問題。這其實也是造成賴清德支持率一路攀升的最主要原因。

事實上，以政大選舉研究中心的長期數據來看，民進黨支持率從2015年首次超過3成大關後，只有在2017年與2018年的韓流下降到2成出頭，其餘時間都在3成左右徘徊。2020年甚至創歷史新高，達34%。不過2023年上半年卻顯示民進黨開始走跌，27.3%的支持率更是2019年以來最低點，顯示台灣民意反綠趨勢逐漸成形。然而在野陣營的分裂與混亂，不只無法讓反綠浪潮成形，更讓綠營在2023下半年開始凝聚。

但在三腳督甚至是四腳督的選戰結構裡，只要泛綠基本盤在3成以上，則賴清德勢必就能斬獲3成5至4成的選票，幾乎穩操勝算。所以對在野陣營來說，強化監督制衡，削弱泛綠基本盤，其實是眼下最急迫，也是多數台灣民眾關心的事。

那要如何才能減少泛綠基本盤？近期，中天電視台就從綠營大本營台南、高雄出發，邀請跨越藍綠的意見領袖，結合實體活動與線上直播，展開巡迴的「廟口開講」，創造相當話題聲量。從南部出發，用新媒體發聲，直攻民進黨的優勢選區和選戰武器。

為何廟口會再次重要起來？在過去，廟口是台灣傳統社會的鄉里中心，不只象徵著在地信仰，更是人心匯聚、庶民走動，最能代表台灣傳統價值、基層心聲的所在。在選舉中，候選人若在參拜地方大廟時獲得廟方信徒隆重接待，更會被視為是在地鄉親力挺。2022地方大選，國民黨競選高雄市長的柯志恩就將傳統宮廟與新媒體結合，推出18場廟口開講，在廟埕做小型造勢，結合大小直播平台，創造每場直播近萬人在線收看，以及總觀看千萬點閱，最終雖然並未勝選，卻也締造國民黨高雄市長合併後第二高票紀錄。

展現基層人民的意志

而南部廟口開講締造的驚人流量，在2022選舉也讓民進黨、陳時中於台北效仿，不過相比高雄接地氣的風格，過去從街頭出身的民進黨反而走精美路線，昂貴的舞台與燈光效果顯然並未帶給綠營相應的回饋。整體來說，過去象徵人際關係網路的廟口，透過與新媒體的結合，其在地、基層的象徵性意義，得以在網路社群時代重生。

此外，廟口開講除了透過直播獲得新生外，更重要的則是擷取精華片段而成的短影音。短影音不只可以在公開社群，包括YouTube、IG、Facebook等平台傳播，亦可在封閉社群活躍，例如Line群組，讓短影音擁有更強的社群穿透力，可以影響到不同年齡、地區、特質的使用者。

除了善用新媒體媒介，中天的廟口開講更添加跨越政黨色彩的元素，不只從被視為是綠營鐵票倉的南部出發，也找來許多泛綠政治人物，比如民進黨創黨黨員許國泰、被視為獨派的施正鋒教授、前民進黨台南縣長蘇煥智等。對比泛藍政治人物，可以明顯看出，泛綠政治人物在整體流量的表現更亮眼。

泛綠基本盤並不是鐵板一塊，2018年的韓流就證明過，重視基層、善用新媒體、從南部出發，綠色鐵幕都有可能落幕。目前中天已率在野之先，舉辦擁有上述三特質的廟口開講，透過跨越藍綠、在地基層的心聲，展露監督制衡精神。選戰最後4個多月，決定勝負的未必是高層的政治角力與整合，而是基層人民的意志。以無色覺醒的力量，翻轉當前的政黨版圖，才能翻轉台灣的未來前途。