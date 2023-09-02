不可否認，韓國和台灣是近鄰，自2000年總統選舉政黨輪替開始，結束了一黨長期執政。不僅如此，兩國歷史上都首次出現女總統朴槿惠和蔡英文，讓世人看到台韓步入真正民主。

沒想到，在父親朴正熙總統執政18年餘的薰陶下成長的朴槿惠卻因閨密崔順實壟斷國政案，遭國會彈劾，未做滿任期5年提早就下台。尤其，前任總統李明博也因兄長的「包辦案」受到牽連，關進牢房數年後才特赦出獄。

韓國歷年總統的命運好像與民主毫無關係。喊民主聲音最大的文在寅前總統，卸任後，在豪華別墅享受「田園之樂」生活，有60多名隨扈和祕書在身邊保護和協助，看起來歷任總統中，逃過法律制裁的唯一幸運兒。

問題是，既便現任總統尹錫悅願意「閉眼」，惟韓國人民絕對不會輕易「放過」。文在寅的弊案如田野的雜草般一一浮上檯面，其中關閉核電廠問題最嚴重，結果到處設立太陽能取代，造成貪汙案比比皆是。目前，文在寅雖受到民主黨的護駕，但明年國會議員選舉後，文在寅的日子就不好過了。

其實，執政期間一直喊民主的蔡英文和文在寅半斤八兩。尹錫悅要感謝文在寅的「無能」。如果不是文在寅把韓國搞成一蹋糊塗，爛成一團，韓國選民怎會選出「政治白紙」的尹錫悅出任總統，尤其，讓國民之力黨受到5年臥薪嘗膽教訓後，有機會重新執政並發揮過去豐富的經驗為人民服務。

過去，陳水扁和盧武鉉是難兄難弟。不幸，2人遭遇不同，2人同屬貪汙犯，盧武鉉因對選民的承諾當選總統不貪汙，所以寧可選擇自盡向人民謝罪。陳水扁呢？利用保外就醫，迄今享受自由人的特權。這種事在韓國不可能發生，也是一件韓國人瞧不起蔡英文的醜聞。

韓國政黨輪替就是翻開「貪贓汙吏」真面目的一部機器。這部機器壞了或生鏽了，就必須汰換。韓國選民都能做到，難道台灣選民就無動於衷嗎？國家發展不可能繼續交給貪腐民進黨政府。

如果，算算蔡英文8年「政績」，好像在台灣政治史上和歷任總統中，排名屬於最下等。自稱擁有英國倫頓大學政經學院1.5個博士學位，居然鬧出博士論文不對外公開卻要封存30年的國際大笑話。

貪污事件如翻書般一頁一案，卻無人負責。升官發財的人故事寫不完，上梁不正，下梁人也得不到任何教訓，只好「跟著學」才有出息，迄今，蔡英文的選舉諾言，履行了有幾件？司法改革就是美麗的謊言。

近日發生50萬元1人蛋公司，吃下1.7億元的政府補貼，真是有「好賺的生意」啊！如此下去，不僅台灣垮掉，台灣人民還要繼續過苦日子。台灣選民應拿出手中的每張選票勇敢向民進黨政府說再見！

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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