國民黨質疑蔡政府進口蛋有貓膩。陳吉仲不要回應還好，越講就越可疑。誠心建議陳吉仲，把所有資料公布。

整件事當然很怪。第一、農委會（今年8月還升格為部呢！恭喜陞官發財！）竟然坐令台灣，陷入一年多的缺蛋危機。當然俄烏戰爭造成飼料漲價，又或者有雞瘟因素。這都可以理解。但是，農委會有很多辦法，可以調節。搞到蛋價節節上升，台灣人長期有錢買不到蛋，真不是普通的厲害。

與其搞到後來缺蛋一年多，搞到要從巴西進口蛋，還要補貼。那為什麼不一開始就幫蛋農解決飼料跟其他問題？所以，不管是瀆職還是愚蠢，農委會是不能被原諒的。

第二、後來終於想到要緊急專案進口雞蛋了。結果進口8814萬顆雞蛋，遠超過緊急進口50%以上的超思公司，竟然是2022年9月才火速成立，資本額只有50萬的皮包公司。看看這個超思有多厲害。要千里迢迢從巴西進口這8814萬顆雞蛋，報關總額是4.09億元，稅金就是1.49億元。資本只有50萬的公司，金流是怎麼處理的？哪來的錢？

第三、台灣有大量跟農業相關的的公營公司。這種因應緊急狀況的大宗採購，為什麼不讓公營公司出手？民進黨一上台，就成立了半公營的「台農發」公司。但是台農發，也才從美泰國、菲律賓進口了3144萬顆蛋。台灣還有歷史悠久的「中央畜產會」，從美國、土耳其跟馬來西亞進口1643萬顆。其他幾家，進口量根本微不足道。台灣其他官營跟半官營公司，為什麼沒出手？

第四、這幾年台灣玩了好幾次，把危機完成商機的遊戲。包括口罩、疫苗、快篩跟雞蛋。而這種遊戲，聞起來味道審熟悉。先利用突發狀況，然後直接或間接製造供應危機，再直接壟斷或專賣的模式，百試不爽。要進入賽局，如果沒有良好的官商關係，跟提前幾步的內幕消息，怎麼可能玩得轉？

因為，其實民進黨可以玩這幾把遊戲，最重要的原因是，背後必須要有整個社會仇中跟反中的意識形態。嘿，仇中反中洗腦徹底，所以，堅決寧死不用大陸的。

不然，不管是口罩、快篩、疫苗還是雞蛋。以台灣2300萬人的需求量，如果需要緊急採購，跟大陸買，又近又便宜。在整個台灣缺蛋的一年多裡，大陸就從沒缺過一天蛋。蛋價基本也平穩。

口罩呢，大陸只有在2020年初，因為疫情爆發又在春節，所以缺口罩。2020年4月以後，基本就什麼都不缺了。可是台灣還在電鍋煮口罩、超商半夜搶口罩、全民配售口罩。快篩跟疫苗更是。

大陸很快就研發疫苗，全民施打。哪會沒有疫苗可以打？哪有首富可以表演善心以市恩的空間？更不會讓人民打外國安全性讓人質疑的疫苗。而當時，我們都呼籲台灣使用大陸疫苗。大陸也願意幫台灣。但是台灣整個社會，被反中洗腦洗壞了。都瞧不起大陸疫苗。

台灣需要的物資，大陸通通有。如果台灣要買，大陸基於同胞愛，當然第一時間供貨，CP值又高。台灣根本不會有有錢買不到的機會。

國民黨對民進黨的種種批判，搞來搞去，只能質疑有沒有官商連結。只能小打小鬧，不敢直搗黃龍。這才是最大的問題。

（作者為資深媒體人）

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