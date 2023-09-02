聲勢上揚的共和黨總統參選人拉馬斯瓦米目前還徘徊在第三名，他今天在福斯新聞訪問中澄清了他最近被普遍質疑的對台政策。

他認為，在美國還不能取得半導體供應自主的2029年之前，美國對台灣的政策相對於中國，應該上升到戰略清晰，告訴中國，美國一定會捍衛台灣，因為要確保晶片供應。

他具體表示，在戰略清晰的階段，台灣是一個國家。

然後他接著說，一旦情勢發展到了美國本身取得半導體自主之後，他認為美國並不是就應該從此放棄台灣，而應該再回到戰略模糊，也就是再返回到目前進行中的、共和民主兩黨候選人都支持的一個中國政策現狀。

他說完之後，現場的兩位節目主持人可能考慮到這個觀點的複雜性超出預期，沒有接著提出疑問。

然而比較關切台海問題的人，都會不得不選擇繼續問拉馬斯瓦米至少兩個問題：

1. 有什麼理由相信，美國晶片製造獨立自主，有可能在他所樂觀期待的2029年達成？

2. 美國在中國持續不斷的壓力之下，有沒有可能可以先有個4年把台灣視為國家，然後4年之後馬上又把台灣不當成國家？也就是説，他能够自由進出戰略清晰和戰略模糊，如入無人之境。

一個議員往往可以這樣說話，但是一位總統候選人的外交和戰略談話會被嚴格檢驗。

感覺上這位38歲的美國政壇新秀參選人，目前為止都僅僅是紙上談兵。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※