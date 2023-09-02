國民黨總統參選人侯友宜針對長者照顧問題拋出政策牛肉，主張80歲以上長者不需要巴氏量表（評估），就可以請外籍看護工，同時70到79歲只要有特殊重病跟癌症二期，也不需要巴氏量表；隨即引發民進黨跟進效應，行政院長陳建仁隨即指示衛福部、勞動部檢討看護移工的申請資格、程序。

事實上，確如侯友宜所警示，目前台灣地區80歲以上的長者人數約有92萬人，占老人人口總數的21%，老人照顧早已跳脫老人個人的問題，而是整個家庭或青壯族群同受壓力。因此，高齡者如能延緩失能，對個人、照顧者及整體社會都十分重要。然而，慢性疾病與功能障礙的盛行率已呈現急速上升的趨勢；而這些功能障礙者或缺乏自我照顧能力者，除迫切需要健康與醫療服務外，也需要長期照顧。

對此，行之多年的巴氏量表，就是用來判定失能程度和能否申請外籍看護的依據，但也造成醫師及家庭的嚴重困擾。甚至如侯友宜所說，因為巴氏量表，造成很多人、很多家庭很多的人生遺憾。

因為在實際執行面上，首先，對醫師而言，這樣的評估需要一段時間的診察才能確定量表評估結果，否則一旦被病患欺騙或有不當金錢交易，醫師要面對的是司法調查及的審判。其次，本國照顧者的人力與服務，一直無法有效提升，以至於民眾必須依賴外籍看護的現狀無法改善。

尤其，當民眾面臨突發事件而急需照顧人力時，往往卻又卡在無法及時取得巴氏量表而無法申請外籍看護，民怨早已沸沸揚揚，更幾乎是沒人躲得過的夢魘。

何況，80歲以上為「老人」，因老化而明顯影響各項生理心理層面及生活能力，如能有妥善的照顧更能延緩失能，才能減少政府及家庭的負擔。也因此，當侯友宜提出解除不當管制，以人為本時，立即擄獲人心，也迫使民進黨非要拿香跟拜，因為這是關乎人性與所有家有長者家庭的切身問題。

當然，政府平常不做，到了選舉才想到人民，固然值得檢討；現在更重要的是，只能期待政府快速因應並迅速落實，解除不當管制，回歸行政服務人民的宗旨，才是正辦，也才能還給人民幸福。但如果還是口惠而實不至，就只能等到政黨輪替，才能幫民眾徹底解決長者照顧問題。

（作者為立法委員）

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