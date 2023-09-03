歌手刀郎的新歌《羅剎海市》爆紅，這首歌歌詞，被廣泛地運用在暗諷社會怪異亂象，甚至將「羅剎海市」帶入台灣，用來諷刺政壇假象，甚至有台灣的網民表示，《羅剎海市》歌詞「拿來罵民進黨很貼切」。

當初這首歌引發爭論因為這首歌「美感」的特殊性，因為不具流行音樂普遍性的本質，卻在台灣受到歡迎，這首歌的諷刺意境，符合台灣政壇亂象的最佳典範。

《羅剎海市》的美學概念

中國音樂歌手刀郎《羅剎海市》爆紅，將近百億的流量，引發熱議。將近百億的點閱率，這種「數大便是美」，看在徐志摩眼中是一種「美」。刀郎專輯名稱《山歌寥哉》中的「寥哉」，是清代著名小說家蒲松齡短篇小說集《聊齋誌異》的諧音。多數人直覺，這首歌矛頭指向過去曾批評刀郎音樂的樂壇恩怨情仇有關。刀郎被歸類於非主流的流行音樂歌手，據說之前遭到排擠，經過多年在家練功，這次新專輯一推出，打趴所有流行音樂天王天后，讓許多人相當眼紅。

相信大家聽不太懂《羅剎海市》，這首歌曲風非流行音樂，不容易被大眾所接受。相較於周杰倫歌曲，這種山歌小調的流行音樂，在許多人的感知，確實不符合普羅大眾的審美標準，如果看《羅剎海市》歌詞，文學底蘊深厚，「概念」很符合文學美學，刀郎的歌到底「美」在哪？何以能觸發多數中國民眾的審美感知與情緒？

欣賞刀郎《羅剎海市》，必須採取一種微觀的、簡單的、謹慎的態度，因為其作品還有不完整的神秘的元素暗示，包括批判、諷刺、隱喻，羅剎國不重視文采只重視外表，且「以醜為美」，長相越是醜惡，越是身居高位，馬驥由於長相俊美而被視為妖怪。一日馬驥飲酒，將臉塗黑扮演張飛助興，卻被羅剎國人視為美男子，而當上了下大夫之官職。後來馬驥離開羅剎國，經由海市遇上了龍王的公主，兩人結為夫妻的故事。

《羅剎海市》裡的相國指鹿為馬、挪移陰陽，隨之也風湧出「上有所好，下必甚焉」的集體群起造孽。例如，日本排放核廢水，台灣官員不但支持，還將其顛倒黑白，就像是台灣駐日代表謝長廷在臉書發文，指「微量的放射性元素反而對身體有益」。謝長廷在2021年為支持日本排放核廢水，鬼扯「我們（台灣）也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，還說他到仙北市出差，「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益」，還舉例北投溫泉、日本玉川溫泉特有的北投石含有微量鐳，研究對健康有益。這種「以醜為美」，把錯誤政策當良策的官員，相當不可取。

中國美學成為一股流行風潮

中國美學特色特別強調「境界」，一種人的內心世界、靈性。達到某種境界需要運用文字力量、書寫創作能力與文化水準。

蒲松齡《羅剎海市》故事從佛經改編來，儒釋道家學說是中國古典美學思想概念，儒釋道關心理想社會的追尋。聊齋誌異故事很多書生角色，這是作者本人的投射，中國古代社會當官都要通過考試，讀書人、書生的本職就是要努力念書通過考試，在蒲松齡心靈的最高境界，當官不僅要通過專業考試，還有人品的試煉，例如孝敬父母、兄友弟恭、人與人之間的倫理，才知道如何為百姓謀福利。

聊齋故事充滿了儒家美學思想，儒家哲學核心和諧社會，人是和平與秩序的基礎，是社會理想，這是中國特色的審美概念，儒家審美觀是隨著社會政治理論而來的，加上美與善各種相關元素綜合起來就是一種美。

即便刀郎在流行音樂與樂壇格格不入，蒲松齡的通俗小說與刀郎山歌小調，中國古典美學至今仍受到歡迎。建議多看點蒲松齡的文學作品，學習修練品格，為百姓謀福利。

一首內地山歌小調，來到台灣成為受歡迎的流行歌曲，這種具有中國特色批判、諷刺、隱喻美學風格，意外結合台灣社會亂象受到歡迎，刀郎的中國美學，也符合台灣人的美學概念。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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