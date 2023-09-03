我們稱近代社會為現代社會，亦即以商業（含各種工業）為主的社會，而古華夏中國是以農業為主的社會。

試看我們自稱炎黃子孫，炎帝乃農業始祖。古之井田制，周朝時的分封，都是農業的表徵。農業社會中成長的人，因被土地不能搬遷所限，一般上都顯得比較保守。但看秦始皇之招賢納士，所用李斯，是楚國人，趙高，是趙國人，徐福，是齊國人。可見秦始皇在用人做事上，已有經理人才不分畛域的僱用水平，這是現代商業社會才普遍存在的態度，竟在兩千多年前出現在華夏中國；而在一統天下之後，秦始皇沒有裂土封王，而是置郡縣，車同軌，書同文，行同輪，都是公共行政上應有之技術性改革，是促進各地人民生活上便利，工作上提高效率的基本處置，使華夏中國這比西部歐洲面積更大、種族更多樣複雜的國家，兩千多年來維持著統一、融合、繁榮的局面，較之今日西歐之歐洲聯盟，頗有不同。

我們常說秦皇（登基時期為公元前247～210）漢武（登基時期為公元前141～87），這兩位曾稱雄一世的帝王，是相距不到70年的人物。秦皇漢武時期的國家安全，都來自北方的遊牧民族入侵。始皇帝於公元前214年，命大將蒙恬發兵數十萬，北擊匈奴，收復河套失地，並命將燕、趙等長城聯成一片後加長為萬里長城，使北方遊牧民族不易南下。

到漢武帝時，北方匈奴的威脅並未解除，中國北邊一直受到威脅，使農耕生產的受到嚴重影響。那時楚漢相爭內戰之後國力末復，漢朝乃採和親政策，爭取韜光養晦的時間。從漢高祖劉邦受冒頓單于圍困於白登（公元前200年，漢高祖七年）時便明白，戰爭中攻擊的實力來源來自馬匹，遊牧民族以牧馬放羊為生，豈不是天生的軍工複合體，一如今之美利堅合眾國嗎？劉邦脫圍後，不得不採用和親政策，並且下定決心扶植養馬業，因為他深知「車騎者，天下之武備也！」

劉邦為了發展騎兵，下令在全國徵收人頭稅和「馬口錢」。故從漢朝初年直到漢文帝、漢景帝之時，鼓勵民間養馬，國家也廣設牧埸養馬，成為國家重要政策之一。因此到了漢武帝時期，就有牛馬成群的景象，光是國營的牧埸中，就有40萬匹駿馬，加上西域的優良馬種也引入大漢，一時之間，養馬業達到空前繁榮的發展。假如把馬匹看成是生物性引擎，那把近40年來大陸地區韜光養晦政策下，汽車的電動引擎、艦船各式引擎、航空引擎、航天火箭引擎等都相繼出來，和漢朝初期文景之始時馬匹──生物引搫出現的景像，確有歷史性的相似。

漢朝初期在和親政策之下，並沒有大規模的戰事，但小衝突難免。那時名將李廣（公元前187、179間至前119），他騎戰馬馳騁如飛，箭無虛發，是頗令匈奴一方想侵患漢邊人士頭疼心寒的人物，故稱李廣為飛將軍。因李廣的出生日期不詳，估計或長漢武帝（公元前156～87.3.29.）20～30歲間。到武帝即位（公元前172年），李廣已是軍隊中較年長人物。

自公元前133年，漢武帝擬計誘匈奴攻取馬邑，而殲匈奴主力之戰未果後，雙方都停止了和親面具，採武力對決政策，各自為各自的生存幸福而戰。

匈奴，存在年代約在公元前4世紀年至公元48年，是亞洲大陸北部的遊牧民族在漠北及漠南（指今內外蒙古戈壁大沙漠之北部及南部地區）建立的部落聯盟國家，甚至可能是不同民族的聯盟形式體。匈奴統治領域約略在現今蒙古國、西伯利亞南部、中亞與中國大陸北部地區。從秦漢一直糾纏到東漢，期間約歷時260年，後匈奴分裂為二部：即西遷的北匈奴（公元48～93）年，和今東歐的匈牙利可能有點關係；另一為依附漢朝的南匈奴（公元48～216年）。

這南附的匈奴，和在中國北部和西北部附近原有的鮮卑、羯、氐、羌諸民族共五族，在華夏國史中稱為五胡。南匈奴在公元48年依附的漢朝是東漢光武帝建武24年。在東漢之後，華夏中國有魏、蜀、吳三國分立時期，著名的《三國演義》，即羅貫中先生敘述這魏、蜀、吳三國分立時期的故事，其中在赤壁的魏國和蜀、吳舟師聯軍的決戰，是國史中著名的舟師大戰記錄。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】