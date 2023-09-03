眼看郭台銘參選已成定局，藍白合也隨著柯文哲的妹妹柯美蘭可能代表民眾黨參選，讓新竹市藍白合破局，藍白合眼看難度越來越高，看在藍營選民心中真是百感交集，五味雜陳，唯獨當事人侯友宜迄今仍如如不動，以地方文官為主的侯團隊似乎放任黨部、智庫、學界、民間專家及網紅和各界專業及後援會人士於一邊，眼看大選時間所剩無幾，倘若動作再不積極些，恐怕不只敗選，還會慘敗，國民黨也會連帶受到很大的影響。

選舉是靠團隊不是只光靠候選人，況且當侯選人缺乏政治性，且多地方性色彩時，更需要積極尋求民代及國民黨執政時期的文官及各行各業人士參與，各司其職，眼看在野分裂，要贏都很困難，更遑論鴨子划水慢吞吞，真讓支持者焦急，坐立難安。

不僅缺乏令人振奮士氣和民調的消息，平心而論，現任的侯團隊確實有需要檢討的地方，許多國民黨堅定的支持者既不可能投賴，也不可能倒向柯，更不可能浪費選票去挺郭，再這樣下去，不投票就是唯一消極抗議的方式。

這並非是藍營群眾用高道德標準要求自己的侯選人，而是因為愛，所以擔心，深怕台灣安全和經濟沉淪，擔心兩岸開戰，也深怕成為區域和平的火藥庫而連累周邊國家及友邦，就是因為愛台灣，不忍兩岸陷入難以挽回的絕境，國民黨許多支持者恨鐵不成鋼，不禁要問，為何侯友宜動作慢吞吞？還是局限在地方小圈圈來處理及應付台美關係與兩岸關係？民間力量必須站出來，希望侯友宜能加快選舉的步伐，網羅各界人才，須知得人才者得天下，真該拋棄成見及既得小圈圈利益，必須充分認知選不上什麽利益都沒有，國民黨在台灣的政治舞台上也很難再翻身。

總之，沒有責備，只有期盼，呼籲侯友宜真該拿出鐵漢手腕，眼看柯郭陣營拼命主動出擊拉人、搶人、挖角，而侯友宜卻處於被動狀態，該是拿出具體行動的時刻，趕快禮賢各界人才吧！（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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