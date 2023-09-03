為了鼓勵民間積極參與興辦長照機構，財政部於8月28日正式公告，將長照機構即起納入「促進民間參與公共建設法」（簡稱促參法）的重大公共建設範圍。只要符合投資總額（不含土地）3.5億元以上等四大條件，就可以依促參法第36條，享有包括營所稅五年免稅等多項租稅優惠。身為促參法主管機關的財政部，總算為想要積極推動長照政策的衛福部，開啟了一扇「希望的天窗」。

台灣從民國82年老年人口占比7％，正式步入「高齡化社會」；25年後於民國107年因14％的老年人口，進而步入「高齡社會」。而更嚴峻的是，根據衛福部評估，到民國114年，台灣將因為高齡人口占比達20％，而正式邁入世衛組織所認定的「超高齡社會」。

衡諸國際，兩年之後的台灣，其人口結構雖然不是第一個成為「超高齡社會」的國家，但從「高齡化社會」到「高齡社會」，前後只歷時25年。

相較於同樣也已經步入高齡社會的日本歷時26年，美國歷時66年，其他英、法、德、瑞典等國家所耗的時間則更為長久。是則，台灣列名全球最快速成為「高齡社會」的國家，還真不知道到底要算是「不虞之譽」還是「不虞之禍」了！

衛福部身為維護國民健康福祉的目的事業主管部會，基於台灣人口結構加速老化，因而先是在104年提出「高齡社會白皮書」規畫報告，設定「醫療照護固健康，完備長照減壓力」的行動策略；繼而於106年推出「長照2.0」，強調要「量能負擔」，逐年增列長照經費，以促進健康適能，延緩健康衰退。

儘管衛福部近年來的確對台灣人口結構的加速老化，既推出對策方案，也增撥預算經費，但相較於健保經費的逐年提升，所能動用的長照經費也就陷入「彼長此消」的困境。

從而，專家學者所建議的讓「長照產業化」也許是一個解方。但是一方面近年未見衛服部積極推動此新策略，另一方面由於「產業化」需要提供足夠的誘因，而促參法的主管機關卻是財政部，該部的態度也影響「長照產業化」的速度。

所好的是，新任財長莊翠雲出身基層，顯然更能理解真要落實「長照產業化」，與其由行政體系於年度預算或特別預算來提撥資金，還不如將民間興辦長照機構納入促參法重大公共建設的適用範圍，以提供足夠的誘因，鼓勵民間積極投入興辦長照機構。

當然，財政部要推出此一足夠的誘因，並非不需要付出代價，依促參法所能提供的租稅優惠，除了可以免徵營所稅最長五年之外，同時也將提供投資抵減、進口機具設備關稅優惠，以及地價稅、房產稅、契稅減免等，財政部因此預估，總括起來相關的稅損約近5億元。但由於同時也可帶動稅收近25億元，如此一來一往，財政部樂觀估計落實長照產業化，總稅收將可淨增近20億元。

促參法誠然已經為「長照產業化」開啟了綠燈，但還是有一個不容忽視的變數。也就是到了2024年5月，不論是否政黨再度輪替，但至少將會出現新的總統與閣揆，乃至於新的財政部長，則新政府對於長照產業化的政策是否賡續？抑或要另起爐灶？值得關切。

緊接著到了2025年，台灣步入超高齡社會，包括朝野、全民又將作出何種回應，更是難以預測。因此，我們要呼籲朝野慎重正視台灣行將進入「超高齡社會」的殘酷現實，如今財政部與衛福部既已跨部協作，為落實長照產業化鋪設一條可長可久的道路，未來不論何黨執政，都不該以「圖利」之名苛責於長照產業，甚而導致「長照產業化」走回頭路，讓廣大的老年人口得不到妥善的照護。莫忘了，人人都會變老，老無所終，將是國家的大不幸！