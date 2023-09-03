美國共和黨總統初選首場辯論於8月23日晚間進行，共有8位爭取提名的競爭者參與，包括川普時期的副總統潘斯、駐聯合國大使海莉、現任佛州州長迪桑提斯等人，而目前為止在共和黨選民中支持度最高的川普本人則沒有參與以持盈保泰。

年輕版的川普？

在本次參與的競爭者中，現年38歲的生技公司創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）屢屢成為焦點，主要原因一方面是其談話的內容，另方面則是他自6月分表態參選時的沒沒無聞、到8月站上講台時已經位居民調第三位，僅次於川普與迪桑提斯。辯論時談到有關潘斯於2021年1月6日認證大選結果是否認同，其他競爭者多肯定潘斯依照憲法所為之決定，只有拉馬斯瓦米直言他認為潘斯錯過歷史的機會，同時又讚許川普是「21世紀的最佳總統」、甚至未來將特赦川普。當年齡將成為下屆總統大選的焦點之一時，我們可以明顯地看出拉馬斯瓦米以川普路線作為選戰主軸、甚至成為年輕版川普。

拉馬斯瓦米在近期一篇文章中提到，他覺得美國必須減少對國際事務的介入，並認為從華盛頓、門羅到尼克森的外交政策主張，都是「美國第一」。他的文章高度推崇尼克森，認為尼克森要求盟友負擔防衛成本的現實主義外交政策，就是美國所應該追求的。他認為尼克森對中國大陸的疑慮是正確的，而烏克蘭戰爭只有使得美國的兩個主要對手——中國大陸與俄羅斯站在一起而對美國不利。因此，他表示將於2025年訪問俄羅斯、在符合美國利益的條件下結束烏克蘭戰爭。

先前各界看好迪桑提斯時，主要原因之一就是在與拜登對決，他將在年齡上占有優勢，迪桑提斯確實也積極向川普及其支持者輸誠。拉馬斯瓦米宣布參選後，則更是語不驚人誓不休，提到要台灣每人都擁槍、看習近平怎麼辦，以及將美國實現半導體自主與對台灣的保障掛勾等主張，迎合川普支持者的用意非常明顯。

有錢就能任性？

拉馬斯瓦米的外交主張固然在美國有其社會基礎，但缺乏對現實的體認，必然使得這些說法顯得空洞與不切實際，難免讓人對他形成有錢就是任性的負面印象。Politico網站近日的一篇文章直指，無論是拉馬斯瓦米要採取孤立主義還是現實主義，最大的癥結就在於，他畢竟不是季辛吉。拉馬斯瓦米主張要聯俄制中，同時要宣布對中經濟獨立，根本沒有顧及美國民眾對俄羅斯的觀感，以及與中國大陸經濟完全脫鉤後，美國一般大眾可能面臨物價上漲的後果。該文最後指出，在未來的共和黨總統大選辯論中，大概都還會持續聽到拉馬斯瓦米喋喋不休地陳述這些不切實際的言論。事實上，該場辯論結束後，拉馬斯瓦米在一場CNN的電視訪問中，面臨了他早前可能有種族歧視言論的質疑，而他臨場的回應不斷跳針、左支右絀，也突顯了各個候選人若在選舉時採取機會主義的局限性。

當然，拉馬斯瓦米邁向提名之路最大的挑戰，還是來自民粹大師川普本人。川普沒有參加23日晚的辯論，甚至引起主持人一度說出「房間裡的大象沒有來」等挖苦言詞，但川普於辯論次日親自前往喬治亞州到案，並拍下了美國史上第一張前總統投案的嫌疑犯大頭照，旋即占據媒體版面並引起支持者效法。未來川普還有哪些繼續提高聲浪的舉措，將讓明年美國總統大選提早成為大家的焦點。（作者為國立政治大學外交學系教授）

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