《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日公布最新總統大選追蹤民調，調查日期8月30日、31日與9月1日三天，「三腳督」下賴清德36.8%、侯友宜19.6%、柯文哲17.5%；郭台銘加入，賴清德35.3%、侯友宜18.8%、柯文哲15.1%、無黨籍參選人郭台銘11.3%，從長期追蹤的趨勢變化觀察，賴、侯、郭支持度或多或少都有小幅成長，只有柯文哲呈現下跌的趨勢，吳子嘉認為柯的民調下挫，明顯是受到郭台銘參選嚴重影響，15.1%的數字也創下新低。

《美麗島電子報》民調，從歷次大選看，可信度較游盈隆的台灣民意基金會高，所研判柯文哲民調出現下跌趨勢，是受到郭台銘參選跌到15.1%的歷史新低，不無民眾黨參考價值，爾後還會不會繼續走弱，當然會受到郭台銘的掣肘，進而持續下滑是可預期。

基此民調，柯文者應該及時調整競選策略，由對政黨的結盟共同下架民進黨的主軸切入，重新調整重點是否還放在總統大位？藍白群眾本就重疊，相似度極高，棄保效應下，西瓜靠大邊，對柯是極為不利，進而影響立委席次，此時總統大位對民眾黨應已無關緊要，經營方向應迅速移向立委席次，可考慮與國民黨徹底謀合，包括組職內閣，才是下架民進黨唯一王道。

離總統大選還有四個半月左右，如果能以歷史為鑑，戰國時代蘇秦「合縱」、張儀「連橫」為例，蘇秦欲說服戰國七雄中六國（齊、楚、燕、韓、趙、魏）「合縱」抗秦，而張儀則力主六國「連橫」秦國以自保，結果是六國不知團結，各懷鬼胎，張儀的「連橫」奏效，下場是六國一個個被秦剿滅，悔不當初。

什麼是「合縱連橫」？根據《韓非子‧五蠹》篇解釋：「從者，合眾弱以攻一強也；而衡者，事一強以攻眾弱也」，戰國後期秦國，成為執牛耳大國，威脅其他六國存亡，於是蘇秦提倡「合縱」，六國結盟聯合向西抵抗秦國；為此，張儀則針對蘇秦「合縱」，提倡「連橫」，呼籲六國中一個國家聯合秦國進攻其他國家，目的有二，讓六國不能團結一致，造成六國彼此內訌猜忌，秦即可憑藉雄厚實力，收到實際的效益，攻破六國。

以此段歷史為例，民進黨的賴清德可比是戰國時代秦國，而侯、柯、郭則是其他小國，綠營為郭參加總統大選助威外加連署，傾力助郭攻侯、柯，同秦聯合一個小國攻其他小國，相似度百分百，柯想必看在眼裡。

之前民調柯領先侯，但此時已被侯超前，是否有改弦更張加以彈性的必要？政治本就是「權力的適當分配」，而不是「權力的分贓」，「權力的適當分配」可以維持政治的安定，而「權力的分贓」會造成政府的貪汙橫行，民眾黨要不要下架貪汙橫行「權力的分贓」的民進黨？應慎思已面臨「合縱」或「連橫」的關鍵節點。（作者為作家）

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