2023年「中國國際服務貿易交易會」在北京召開，中國大陸國家主席習近平發表影片致詞表示，中國將打造更開放包容的發展環境，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放，放寬服務業市場准入。

服貿協議 錯失良機

一般台灣人對這項資訊可能沒什麼感覺，但關心服務業發展的人士應該是心有戚戚焉。服務業在開發中國家，向來是受到高度保護的，像世界馳名的麥當勞，也遲至1984年才被政府開放來台發展。因此，大陸準備對服務業更加開放，顯示其了解製造業在經濟發展上的局限，益發重視服務市場和貿易，願藉引進更多先進國家的服務創新和投資，協助發展中國的服務業，表示中國經濟已進入另一個階段，更加自信地願和先進國家共同發展。

但即使對岸更開放服務市場，以經濟發展階段來看，還是無法和先進國家的開放完全一致；因此，透過簽署「自由貿易協定」（FTA）、諮商進一步市場開放，還是可以獲得一些競爭優勢。這也是大陸除繼續簽署更多FTA外，還不斷將原有的FTA升級，透過諮商彼此開放更多服務市場，以及殘存未自由化的貨品貿易的原因。

很多人不知道，台灣在太陽花學運凍結兩岸「服貿協議」之後，服務市場因台灣市場有限，政府鼓勵創業以致競爭激烈、規模難以擴大，無力透過創新性投資提高生產力；即使有創新產品也難以進軍國際，全擠在島上進行「紅海」內的求生廝殺，成功比例越低且薪資難以提高。批發零售業的平均月收入和製造業的差距大幅擴張，由學運前的3000元擴大到8000元，顯示太陽花學運是阻礙台灣服務業升級的元凶。

本次大選，柯文哲陣營有「重啟服貿」之議，獲得國民黨侯友宜支持，但綠營豈能讓太陽花學運的政權基業受到挑戰，當然集全黨之力重拳回擊，重提當年「罔顧400萬人生計」、「犧牲年輕人前途」之騙術，在大量偏綠媒體中全力批鬥。但柯、侯陣營似有所忌憚而未能全力反擊，大好政策辯論的良機輕縱消逝，船雖未過卻也水無痕，令人感慨藍白陣營之畏戰和拒戰。

其實，商業發展研究院當年曾深入研究過「兩岸服貿協議」，發現服務業陸企極少有意願來台投資，因清楚認知台灣市場有限且競爭激烈。經濟部投資審議委員會每年調查亦顯示，服務業已開放陸企來台投資者，皆僅派駐極少幹部，每位幹部平均帶動台灣勞工就業數超過20人，勞工全為台灣民眾，根本無法引進任何陸勞，所謂「罔顧400萬人生計」純屬謊言，綠營心知肚明，卻為政治利益昧著良心抹黑造謠，透過綠媒洗腦台灣民眾，激發無知民眾和年輕人恐懼和仇中。

侯柯政見 要有解方

據悉，為破解綠營謊言，讓綠營完全無縫可插，柯文哲陣營的「重啟服貿」，設計了數量極有限的「總量管制」，讓陸企因服貿來台工作的人數只有區區幾萬人，讓威脅「400萬人工作」的說詞成為無限上綱的瞞天大謊。可惜在柯陣營未能據理澄清，且綠營幾乎完全壟斷媒體話語權下，各界迄今未能理解「服貿」真相，台灣服務業也會繼續沉淪，成為後續執政者難以解決的施政黑洞。

服務業若未能掌握對岸市場，上述薪資差距擴大的問題必然更加惡化，未來執政者必須正視處理。一種可行的途徑是，藉由兩岸都申請加入CPTPP的機會，在其成員都必須服膺CPTPP「追求成員間自由貿易」的基本精神和架構下，讓兩岸重新諮商完整的FTA，取代目前懸而未決的ECFA。

只是，在蔡政府受意識形態之限，不願兩岸經貿更加緊密之下，必設法迴避上述合理途徑。但在野的柯文哲、侯友宜都應於政見中提出解方，並充分說明台灣根本無所畏懼之理，爭取工商業界和民眾支持，並透過全面有效之互動，了解台灣民意和企業心聲，為台灣經濟、特別是服務業，打開一條生路。