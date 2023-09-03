賴清德獲民進黨提名參選總統後，大陸反賴愈趨尖銳，8月過境美國雖盡量低調，大陸不但以軍演回應，更暗示可能廢止ECFA、對台產品徵收反傾銷稅，更加碼禁止台灣鳳梨進口。台灣有意開放每天2000名大陸旅客入台，國台辦也做出強烈、尖銳的負面表態，可見大陸防賴、防獨堅壁清野，未來對民進黨只會更硬，不會變軟，兩岸關係會更緊張。

台獨人設 大陸全力打壓

陸委會發布恢復兩岸觀光旅遊相關規畫，旅遊業一度振奮不已，認為大陸會以「兩岸民間交流大局」為念，雖不滿意但會接受。未料國台辦發言人朱鳳蓮隨即發布「答記者問」，指民進黨政府「限制嚴苛、規限細密，分明是拒人千里，名放實擋」，「民進黨當局為阻擋限制兩岸正常交流煞費苦心，絞盡腦汁，荒謬絕倫，不得人心」，語氣強硬令人意外。

過去7年，大陸秉持「硬的更硬、軟的更軟」策略，寄希望於台灣人民，對拒絕接受九二共識的民進黨政府態度強硬，但仍不斷祭出惠台措施，希望爭取台灣民心。民進黨也吃定大陸不會得罪台灣人民，認為只要有利兩岸交流，大陸就會埋單，但這一次踢到鐵板。

自2018年賴清德宣稱自己是「務實台獨工作者」，大陸就對他採取強烈批判態度。當時賴清德說台灣是「主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」，本意在澄清反對黨對他「台獨」立場的攻訐，卻引來國台辦主任劉結一親自點名抨擊：「他就是個台獨」、「島內輿論為此憂心忡忡，認為賴清德不斷揮舞台獨大旗，無異於提油救火，將會把台灣帶向不可預知的災難」。

獲民進黨提名參選後，賴清德不斷拿蔡英文「四個堅持」背書，解釋「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台灣社會目前的最大共識，所謂「務實的台獨工作者」，「務實」指的是根據事實；「台獨」指的是台灣是一個主權獨立的國家；「工作者」則是指建設國家、發展經濟、造福人民，但大陸完全不接受。

可以研判，賴清德當選將是台灣震撼的開始，大陸不會如陳水扁般，給他「聽其言、觀其行」的時間，也不會如蔡英文，給他「未完成的答卷」迴旋空間，他一旦當選，大陸就會展開風驟雨急的經濟攻勢，至於軍事上的力度，就要看中美關係，中美關係好，台海暫時可控，中美關係壞，則隨時可能失控。

大膽西進 降低雙方敵意

賴清德可以說是「因言賈禍」，當年競選國大代表，為爭取3%急獨鐵票而旗幟鮮明主張台獨，人設確定後就很難改變，但台獨是假議題，隨著他職務的升遷，尤其進入中央層級行政職後，更不得不改變，如何淡化台獨色彩就成為他最大的麻煩。他就任閣揆後自稱「務實的台獨工作者」，有以「務實」淡化「台獨」之意，但並不成功，如今參選總統，不但美國出現「疑賴論」，大陸對他更是全力打壓。

面對惡化的兩岸關係，賴清德還需要更務實。既然他說要「和平保台」，那麼，就需要說清楚如何和平保台？「以戰止戰」絕非和平策略，喊話「台灣可以幫助中國，繁榮的台灣有助於中國的進步與穩定」，願「在對等尊嚴前提下，跟中國交流合作，增進兩岸民眾的福祉」只有內宣的意義，無助於互信的建立。

賴清德若有心和大陸降低敵意，增加互信，應在黨內研議新決議文，保證民進黨不實現台獨，並採納許信良當年「大膽西進」政策。1990年代初期，西方對大陸經濟封鎖，台商在「人親土親」民族情懷下「大舉西進」，不僅協助大陸發展出現代化的經濟，也為自己開創出一片新天地，帶動近30年來台灣經濟的繁榮。

如今，美國對大陸高科技產業「卡脖子」，而高科技產業正是台灣的強項，賴清德若以許信良「大膽西進」思維，提出符合國際（美國）規範的兩岸高科技產業合作計畫，應有助於雙方降低敵意。過去70年，台灣在中西文化競爭中，扮演的是「橋梁」角色，如今美中爭霸，台灣應以和平的「東西橋梁」自居，而不是火藥庫。