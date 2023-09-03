近期以來，總統蔡英文與民進黨總統參選人賴清德先後提及「戰爭恐懼」一詞。前者是在就職7周年記者會上，意有所指地呼籲政黨及政治人物「不要為了選舉利益，販賣戰爭恐懼，甚至用恐懼來煽動台灣人民」；後者則是在日前共軍軍演時期，批評對岸企圖以戰爭恐懼影響台灣選民意志。但蔡、賴兩人沒說的是，正是由於兩人對中國採取極端的政治偏好行動，並全面灌輸在一切的施政作為上，已導致兩人口中的「戰爭恐懼」正一步步的自我預言實現。

報載，國防部最新《112年中共軍力報告書》揭示，大陸國家主席習近平將在2023到2028第3任期內，推動解決台灣問題進程，中共犯台的可能性及軍事衝突風險增高。

國防部的示警並非孤例，早先在野陣營將選舉主軸定為「和平與戰爭」抉擇一事，即已悄悄示警。然而執政的民進黨依然故我，將此舉斥為「販賣恐懼」，如今卻被國防部的報告書證實為真，民進黨焉能再粉飾太平？

然而根據國防部報告書的說法，竟將共軍動武可能增加的原因，歸因於大陸國家主席習近平在今年全國人大會議中，提及「堅定不移推進祖國統一進程」，顯見中共可能在習氏第三任期內，推動解決台灣問題進程。此說法不免是倒果為因，甚至是一種盲目的「基本歸因謬誤」。

中國大陸始終未曾放棄使用武力犯台不虛，但真正決定陸方要採取何種方式對待台灣，關鍵卻是在台灣方面本身態度。美國情報總監海恩斯年中就曾表示，根據美國情報評估，中國國家主席習近平仍傾向以和平方式統一台灣，但同時為軍事選項做準備。海恩斯的說法很大程度證實了中國大陸並未放棄和平，而問題的很大部分，正是出在當前的民進黨政府。

近日，對岸黨報色彩的《環球時報》發表一篇「對台『無償軍援』，一個包藏禍心的贈品」的社評，批評美國決定首次以「外國軍事融資」計畫方式，對台提供總價值約8000萬美元的軍援，這是美國正在精心給台灣設置一個佈滿利刃的陷阱，並鋪上鮮花和蜜餞來引誘本來就心懷鬼胎的民進黨當局上套。

此等論點當然難見容於民進黨當局。但眾所皆知，台灣在這場中美對抗的世紀大局中，幾乎是採取無條件、無底線傾美的立場；近年執政對中國大陸態度之刻薄，也讓兩岸關係凍結至冰點。因此《環球時報》對民進黨的批評，某種程度也是「雖不中亦不遠矣」，民進黨對兩岸關係走入困局肯定是難辭其咎。

民進黨心知肚明自己就是繫鈴人，如今想要解鈴，卻不肯承認自己就是繫鈴人。國防部不敢也不可能說破，只能採取「基本歸因謬誤」的誤導做法，竟將對岸動武可能增加的原因，憑空歸因於習近平的任期與在人大會議的一句話；而非基於事實，點出台灣在政治上、軍事上、經濟上、科技上等多個層面，採取配合美國刺激、傷害中國利益的立場。如今換來中國大陸在軍事上的尖銳回擊，綠營何能擺出一副錯完全不在我的受害者姿態?

如果台灣人民仍「信賴」美國的情報評估，則應相信中國國家主席習近平仍傾向以和平方式統一台灣，斷不可誤信民進黨為其執政利益所編織的陸方武統論調，進而誤判了陸方的立場。則兩岸和平仍可期待，台灣人民絕不應低估自己對陸方採取和平的行動能量。（作者為自由撰稿者）

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