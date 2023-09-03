為解決蛋荒，農委會3月起專案進口雞蛋並給予補助，其中從澳洲空運來的每顆蛋補貼32元最高，堪稱「黃金雞蛋」。官員解釋是政府吸收價差讓全民得利。看來農委會升格農業部後，連說瞎話的功力也提升了，官員不思反省打擊黑市不力，拿納稅人血汗錢慷全民之慨，還想出這種卸責之詞掩飾尸位素餐，當真了不起！

國內年年缺蛋是不爭的事實，時任農委會主委陳吉仲把責任全推給季節因素及禽流感，一再搬出各種對策要解決蛋荒，但全成了空頭支票，連行政院長陳建仁屢屢背書也慘遭牽連，只好大開方便之門，從國外進口雞蛋平息民怨。

原本吃顆蛋是民眾再平常不過的生活，但如今進口一顆蛋卻如同採購疫苗和快篩試劑一樣黑幕重重，要不是蛋荒解除後，土耳其蛋被檢驗出禁藥，進而被揭露進口巴西蛋的竟是資本額50萬元、去年9月甫成立的公司，外界還不知道小小的一顆蛋，竟成為業者「炒錢部署」的金雞母。

撇開是不是一人公司或殷實蛋商的爭議，升官的農業部長陳吉仲現在架式果然和過去常落淚的形象不同，面對外界質疑，居然宛如「代言人」，指專案進口雞蛋措施的效益遠高於成本，還揚言若有汙衊不實的指控，不排除提出告訴。

從副主委升任政次的陳駿季更不遑多讓，指是國內蛋農惜售讓蛋價攀高，當時黑市價格較均價高出2.2元，換算下來農委會是為民眾省下60億元，以目前支出5.7億元計算，效益更高達10倍以上。官員不替民眾看緊荷包，放縱「蛋蟲」操弄黑市，現在竟有臉拿來向人民表功，不正是「士大夫無恥，是謂國恥」！