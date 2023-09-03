桃園市長張善政在美西時間8月21日率團赴美招商，行程集中在美西加州，其中最重要的是拜會全球最大創投加速器Plug and Plug（簡稱PnP），雙方並簽署了MOU，這是台灣6都中第一個由市長帶隊與PnP簽下合作意向書的城市，若能具體落實規畫，對桃園城市轉型、企業科技化都將帶來巨大轉變。

PnP成立於2006年，是世界最早成立、規模最大的孵化加速器。這家公司有兩個「傳奇」，一是創辦人阿米迪（Saeed Amidi）為伊朗人，70年代赴美留學，但家中遭逢伊朗革命變故，舉家遷美；阿米迪先做起矽谷的地產生意，1998年以130萬美元買下Palo Alto小鎮的「165 University Avenue」辦公樓，出租給一些創投企業，藉由閒聊，阿米迪發現自己瘋狂愛上創投及高科技企業。

第二個傳奇是維基用了「the lucky office」（幸運辦公室），形容阿米迪這棟辦公樓。因這裡誕生了Google、Paypal、羅技、LendingClub、Dropbox等市值逾百億美元的世界級企業，具長遠眼光、精準投資的阿米迪自此成為全球最信賴的初創企業孵化器。張善政8月24日和PnP簽署MOU，他說「也許是理工男頻率相近，我們暢談了近兩小時才結束。」

經過多年發展，台灣加速器、孵化器市場不能說不成熟，但淺碟子經濟規模誘因有限，要引進國際加速器挹助企業，仍須地方首長主動出擊。拿PnP和大陸合作為例，2015年大陸喊出「雙創」浪潮後，2016年「PnP璞躍中國」在北京成立，隔年上海張江再設「長三角區域創新中心」，至今服務近百家各領域領軍企業，與60多所包括北大、清華在內的高校合作，讓雙方都獲益。

加速器的合作模式，通常是需求對接、開辦加速營、共建創新中心等；至於產學合作主要是推動科研成果向市場轉化，挖掘投資標的為企業夥伴與大專院搭建合作橋梁，促進產學研融合創新，核心在形成「漏斗效應」，最大限度集聚創業者，驗證其創業項目實力，並篩選最優專案去投資。目前，PnP與全球200多家風投合作，融資能量很充足。

至今為止，台灣引進國際加速器的案例並不多見。2013年時任國家實驗研究院院長陳良基曾赴矽谷，與PnP簽署合作備忘錄，對協助台灣青創與矽谷資源聯結起一定作用，但效果有限。

2016年蔡政府上台後，科技部曾連2年與PnP合作，在矽谷辦「創新創業鏈結計畫」，由PnP篩選台灣青創團隊培訓，面試後再由天使投資確認標的。2019年韓國瑜執政時，高雄經發局也曾辦類似活動，但若就城市轉型、智慧驅動產業轉型、企業科技創新一攬子的改造方案，桃園無疑開了第一槍。

「科技含量，決定產業的含金量」，誠如張善政所言，完成「利用厚生」使命，讓所有人獲益，也應是所有政治人物該具備的初衷。

（作者為資深媒體人）