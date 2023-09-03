剛滿30歲的丈夫發現罹患肝癌，而且很快就擴散至身體其他部分，醫生估計餘日不多，全家陷入愁雲慘霧，惶惶不可終日，又無因應之策。

人間悲劇

他有兩個剛唸幼稚園及小一的孩子，這位丈夫留了一封信給他的妻子，內容感人，被登在媒體上，看過的人都不免流下同情的眼淚。

這封信的大致内容是：上天為何如此對我，我還年輕，有許多未完的責任，我真是不甘心，就這樣離去，將一切苦難重擔都交給了妳，我心中的痛苦與不捨，你一定也是知道的，想到你們將成為孤兒寡母，我無法盡到一個做父親做丈夫的責任，真是無語問蒼天。

我會永遠記得你們，你將承受的勞苦重擔，我只有來生再報答妳了，我永遠愛妳。

丈夫年輕就往生，留下孤兒寡母，這是人間悲劇，但這樣的苦難工又何止這一件呢？

爸爸是家裡的大樹

許多已經當父親的人，仰仗著自己身體健康，大吃大喝體重超標者有之；酗酒駕車害人害己有之；日夜賺錢透支體力者有之。

父親是家裡的大樹，是家人的支柱，大樹在，大家好乘涼，大樹一倒，全家立即陷入悲慘。

要如何才能當個好父親呢？最重要的就是要注意自己的健康，現在談論健康之道的書刊甚多，道理大家都知道，真正實行的卻很少，一旦重病來到，全家生活亂套，若是不治之症，妻兒都將會成為孤兒寡母，這都是你一個人造成的，想到這裡，身為一家之主的人，能不盡一切方法關注自己的健康嗎？

單親媽媽與小三

劉太太最近由好友那裡聽到一個消息，她的先生有小三，而且有個二歲的孩子。劉太太聽到，眼前一片昏眩，怎麼會有這樣的事。人家不都說，先生是老實又忠厚的好人嗎？但不管如何忠厚老實，事情就是發生了，最後離婚，三個孩子全歸太太扶養，這是劉太太自己爭取來的勞苦重擔。

劉太太變成了單親媽媽，辛苦萬分的照顧三個孩子，劉太太自己備極辛勞，孩子一路走來沒有父愛，只有辛苦。看到別人家庭美滿，自己變成這樣，劉太太心中一直在吶喊，這難道是我的錯嗎？孩子失去了父愛，又失去經濟支持，單親媽媽忙於賺錢養家，孩子的成長常出問題，不少問題少年常來自單親家庭。身為父親的人，身為家中大樹的人，在父親節到來時，能不謹慎自持，遠離小三的試探嗎？

為孩子找塊好土

有個高中生染上毒癮，在外面搶了一位老太太的皮包，老太太被打成重傷不治，孩子被捕，消息傳來，全家震驚，乖巧的兒子怎麼會變成吸毒殺人犯呢？經查，孩子交上一群吸毒的朋友，對毒品由好奇而成癮，終至不可收拾。

耶穌曾作過一個比喻說：有個人撒種的時候，有些撒在路旁，就被飛鳥吃掉了；有的種子落在土不多的石頭地上，土不深，發芽很快就被太陽曬死了；有的種子撒在雜草裡，被草擠住長不大，只有撒在好土裡的種子，才可以結出果實，收成可有100倍、60倍或30倍的。

孩子好比是粒種子，將來能否成才，要看這粒種子是否被撒在好土裡，高中生吸毒殺人，就是因為受一堆壞土的影響。

為孩子找好土，是父親的重大責任。但父親本身如果就是堆爛土，自顧不暇，如何能為孩子找到好土呢？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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