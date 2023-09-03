在烏煙瘴氣的資訊陸續出爐下，農業部的雞蛋進口醜事已難以遮蓋，只能以無人理解的歪理回應，引發了高度民怨。蔡政府若不迅速整頓農業部，撤換首長的話，必定會在選戰中付出沉重代價。

過去台灣偶有蛋荒，但都會在市場機制下迅速調整而獲得紓解。但蔡政府的農委會卻無能預測供需、調整供給來紓解問題；到問題發生之後，又要以高度管制來壓抑問題。到問題極為嚴重時，才以荒腔走板的高額補貼試圖解決問題。但是，在資訊透明的時代，黑箱裡的作業不可能永遠遮蓋，乃至於農業部在陸續曝光的資訊下，必須以不知所云的說詞回應「被擠出的牙膏」。這次，可沒有對岸可用來轉移焦點，更完全顯露出農業部的無能和顢頇。

無論如今的農業部如何推託，前身的農委會1顆雞蛋用32元的補貼從澳洲進口，就是令人難以置信的離譜政策。這事只有兩個可能，一是農委會高層和進口商有所勾結，圖利特定進口商，藉機謀取私利。是否真如此，有賴司法單位和監察院深入調查。而若真無勾結弊端，那就是第二個可能─政府無能，未能評估由澳洲進口雞蛋的「補貼成本」，造成進口了146萬顆澳洲「黃金蛋」的荒謬情事。不論何種情況，都是嚴重的腐敗失能。

但農業部卻不承認其行事荒謬，次長陳駿季說，政府吸收價差讓「全民得利」，以每月民眾消費6億顆蛋試算，進口雞蛋讓民眾用低於黑市價格2元的價格買到，5個月下來為民眾省下60億元，以本案經費5.7億元計算，效益高達10倍以上。若這種說法成立，全民真該感恩戴德，但果真如此嗎？

首先，5.7億元的進口支出根本就是浪費，是無能的農委會造成的。其次，5.7億元的費用並沒有解決缺蛋一事，民眾還是經常陷於無蛋可買、日夜擔心，甚至早餐店無蛋可賣拖了好幾個月才逐漸緩和，嚴重影響民生。5.7億元也沒讓漲價和黑市消失，就是漲價和持續存在的黑市才讓問題逐漸消解。試想，1.4億顆進口蛋能解決5個月30億顆蛋的消費問題嗎？不到5%的進口就能發揮神奇作用，農業部也太天真了吧！簡直是在汙辱民眾的智慧。

但民眾關切的真正關鍵，在於一家50萬資本、設立在民宅的全新企業，為何可以獲得農委會6成進口蛋、穩賺不賠的神奇業務？農業部提出了一些說詞，但就是無法解釋為何諸多運銷商和進口商都和此事無緣，而是這家神奇新創事業立馬變成「類獨角獸」。這就和蔡政府過去的一些案例雷同，一些新設的微小型企業，都可以在一夕間打敗眾多競爭者，獲得政府大型標案，迅速成為霸王級企業！

此事引發民眾高度的相對被剝奪感，加上日前民進黨前立委賴勁麟當上19家能源公司董事長，大發綠電財事件，已使民進黨的形象雪上加霜；此次若不及時整頓農業部，撤換陳吉仲，民怨必使民進黨付出巨大代價，正在競選總統的賴清德還能無動於衷嗎？

（作者為華梵大學特聘教授、中華貨幣金融協會理事）